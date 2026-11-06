Tecnologia

11.11 de 2026: onde encontrar ofertas e como comparar antes de comprar

Shopee, Mercado Livre, AliExpress e Magalu têm ações para novembro; veja por onde começar a pesquisa e quais condições podem mudar o valor do carrinho

Produto, vendedor, frete e pagamento entram na comparação das compras do 11.11 (Emilija Manevska/Getty Images)

Produto, vendedor, frete e pagamento entram na comparação das compras do 11.11 (Emilija Manevska/Getty Images)

André Lopes
André Lopes

Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 20h40.

Priorizar nos meus resultados Google
Contexto41s

Shopee, Mercado Livre, AliExpress e Magalu têm ações comerciais para novembro de 2026. Para avaliar uma compra no 11.11, compare o modelo exato, o vendedor, o frete e o total na forma de pagamento escolhida. Cupons e benefícios dependem das regras de cada campanha e devem ser confirmados no pedido; preço anunciado não comprova economia por si só.

O 11.11, em 11 de novembro, é uma oportunidade para procurar os produtos que já estavam na lista de compras antes da Black Friday. Para aproveitar a data, o caminho mais útil é definir o item, consultar as campanhas das lojas e comparar quanto será cobrado depois de cupom, frete e forma de pagamento.

As ações não funcionam da mesma maneira. Há cupons liberados em datas específicas, benefícios que dependem do aplicativo e compras em grupo. Também existem diferenças entre vendedores de um mesmo marketplace. Por isso, a melhor escolha depende do produto e das condições disponíveis para cada pedido.

Onde procurar as ofertas do 11.11

Shopee. A campanha oficial prevê R$ 25 milhões em cupons no dia 11 de novembro. As vantagens dependem das condições do cupom, do produto e do estoque. O ponto de partida é a página do 11.11 da Shopee, seguida da conferência dos benefícios disponíveis no aplicativo.

Compare o mesmo item em mais de uma loja e consulte seu histórico de preços quando disponível.

Mercado Livre. A campanha anunciada inclui cupons diários até 11 de novembro. A liberação de um cupom não significa que ele se aplique a qualquer anúncio: verifique produtos participantes, valor mínimo e limite de uso. Veja o anúncio da campanha.

AliExpress. A temporada anunciada vai de 1º a 18 de novembro e tem a compra em grupo entre os destaques. A proposta é obter condições diferentes conforme a participação de outros compradores. Entenda a campanha do AliExpress.

Magalu. A página oficial do 11.11 reúne categorias, cupons e ofertas selecionadas. Para eletrodomésticos e móveis, inclua desde o início a consulta ao frete, à entrega e à instalação necessária.

O que vale colocar na lista

Priorize compras com especificações definidas. Em vez de procurar apenas “celular em promoção”, anote o modelo, o armazenamento e os recursos de que precisa. Para notebook, registre processador, memória e capacidade do SSD. Isso reduz o risco de comparar versões diferentes como se fossem o mesmo produto.

Não há garantia de que um produto ficará mais barato na Black Friday nem de que a oferta atual continuará disponível.

A mesma lógica serve para a casa. Em geladeiras e máquinas de lavar, confira capacidade, medidas e voltagem. Em tênis, compare modelo e numeração. Em cosméticos, observe volume e versão. Em fraldas ou produtos de limpeza, calcule o custo por unidade, respeitando tamanho, validade e uso previsto.

Presentes exigem atenção adicional ao prazo de entrega e à possibilidade de troca. Comprar antes só ajuda se o produto chegar a tempo e corresponder ao que a pessoa precisa.

Como saber se o preço compensa

Compare o mesmo item em mais de uma loja e consulte seu histórico de preços quando disponível. O percentual de desconto anunciado depende do preço usado como referência; ele não mostra, sozinho, se o valor é o menor entre os vendedores.

Para cada alternativa, anote:

  • Produto e versão exatos.
  • Valor depois do desconto aceito no carrinho.
  • Frete e outras cobranças.
  • Total à vista e soma das parcelas.
  • Vendedor, prazo e condições de garantia e devolução.

Não some cashback futuro à economia imediata sem ler as regras. O benefício pode depender de ativação, confirmação do pedido, prazo de liberação e condições de uso.

Comprar no 11.11 ou esperar a Black Friday?

A decisão depende da necessidade, do preço encontrado e do orçamento. Se o item já era necessário, está dentro do limite definido e apresenta uma condição competitiva diante do histórico, antecipar pode fazer sentido. Se a escolha ainda é incerta, a data promocional não resolve essa dúvida.

Não há garantia de que um produto ficará mais barato na Black Friday nem de que a oferta atual continuará disponível. Registrar o preço total agora permite comparar as próximas campanhas com uma referência concreta.

Guias para comparar as compras do 11.11

Perguntas frequentes

As ofertas valem só no dia 11? ＋

Não necessariamente. Cada loja define seu calendário, e algumas campanhas começam antes ou continuam depois da data.

Qual loja é sempre mais barata? ＋

Não há uma resposta única. Modelo, vendedor, cupom, endereço e pagamento podem mudar a comparação.

Vale comprar mais para atingir o mínimo do cupom? ＋

Compare o gasto adicional com a economia e com a utilidade do item acrescentado. Aumentar a compra apenas para liberar um desconto pode elevar a despesa.

Um item no carrinho garante a oferta? ＋

Não presuma reserva de estoque ou preço. Confira novamente as condições antes de concluir o pedido.

Informações de campanha consultadas em 6 de novembro de 2026. Benefícios dependem de elegibilidade, disponibilidade e condições exibidas na compra.

Acompanhe tudo sobre:e-commerce

Mais de Tecnologia

11.11 no Magalu: como comparar ofertas, cupons e entrega para sua casa

11.11 do AliExpress: como avaliar compra em grupo, frete e custo final

11.11 no Mercado Livre: como conferir cupons, entrega e pagamento

11.11 da Shopee: como usar cupons e conferir o frete antes de comprar

Mais na Exame

ExameLab

11.11 no Magalu: como comparar ofertas, cupons e entrega para sua casa

Mundo

Santiago Peña, ex-presidente do Paraguai, é preso após impeachment

Brasil

Bets foram liberadas no Brasil? Entenda decisão da Justiça e a reação do governo Lula

Marketing

Candide lança novo Funko Pop! de Ayrton Senna com a bandeira do Brasil