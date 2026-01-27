Quando será o Grammy 2026? Veja a data da principal premiação da indústria da música

A 68ª edição do Grammy já tem data marcada: domingo, 1º de fevereiro, ao vivo, na Crypto.com Arena, em Los Angeles. A confirmação foi feita nesta quinta-feira pela Recording Academy, que também divulgou mudanças no formato da premiação.

A partir da próxima edição, artistas que já participaram de álbuns indicados a Álbum do Ano poderão concorrer como revelações, desde que estejam presentes em menos de 20% da duração total do disco.

A nova regra abre espaço para que nomes anteriormente creditados como participações especiais possam disputar o título de artista estreante, ampliando os critérios da categoria.

Novas Categorias: Capa de Álbum e Country Tradicional

Uma das novidades anunciadas é a criação da categoria Melhor Capa de Álbum. Em comunicado, o presidente da Recording Academy, Harvey Mason Jr., justificou a inclusão afirmando: “No mundo digital de hoje, as capas de álbuns são indiscutivelmente mais impactantes do que nunca. É provável que exista uma capa icônica que você reconheça instantaneamente, mesmo que nunca tenha tido o álbum físico".

O gênero country também passou por reformulações. A categoria Melhor Álbum Country agora se divide em duas: Melhor Álbum Country Contemporâneo, novo nome da categoria original, e a recém-criada Melhor Álbum Country Tradicional.

As obras musicais lançadas entre 31 de agosto de 2024 e 30 de agosto de 2025 serão consideradas elegíveis para concorrer na premiação de 2026.

Onde assistir ao Grammy 2026?

A transmissão ao vivo da premiação pode ser acompanhada pelo site do Grammy e no canal do YouTube da Recording Academy.