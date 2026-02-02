Pop

Grammy 2026: Billie Eilish vence prêmio de Música do ano, por 'Wildflower'

Cantora de 24 anos derrotou Sabrina Carpenter, Lady Gaga, Bad Bunny e outros gigantes da música

Billie Eilish vence prêmio de Música do ano, por 'Wildflower' (Amy Sussman/Getty Images)

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 00h16.

Última atualização em 2 de fevereiro de 2026 às 00h22.

A cantora Billie Eilish venceu o prêmio Grammy 2026 na categoria Música do ano, pela canção Wildflower, na madrugada desta segunda-feira, 2 de fevereiro.

Nesta categoria, a artista de 24 anos disputava a estatueta com:

  • Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
  • Luther - Kendrick Lamar, SZA
  • Manchild - Sabrina Carpenter
  • Dtmf - Bad Bunny
  • Abracadabra - Lady Gaga
  • Anxiety - Doechii
  • Apt. - Rosé, Bruno Mars

Onde assistir ao grammy 2026?

A transmissão oficial para o Brasil será realizada pelo canal pago TNT e pela plataforma de streaming Max, a partir das 21h30, no horário de Brasília. A entrega de algumas estatuetas, no entanto, ocorre antes do início da transmissão principal.

Desde 2021, a apresentação da cerimônia está sob comando de Trevor Noah, comediante sul-africano e ex-âncora do The Daily Show, que retorna ao posto em 2026.

