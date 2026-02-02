Grammy 2026: Billie Eilish vence prêmio de Música do ano, por 'Wildflower'

Billie Eilish vence prêmio de Música do ano, por 'Wildflower' (Amy Sussman/Getty Images)
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 00h16.
Última atualização em 2 de fevereiro de 2026 às 00h22.
A cantora Billie Eilish venceu o prêmio Grammy 2026 na categoria Música do ano, pela canção Wildflower, na madrugada desta segunda-feira, 2 de fevereiro.
Nesta categoria, a artista de 24 anos disputava a estatueta com:
A transmissão oficial para o Brasil será realizada pelo canal pago TNT e pela plataforma de streaming Max, a partir das 21h30, no horário de Brasília. A entrega de algumas estatuetas, no entanto, ocorre antes do início da transmissão principal.
Desde 2021, a apresentação da cerimônia está sob comando de Trevor Noah, comediante sul-africano e ex-âncora do The Daily Show, que retorna ao posto em 2026.