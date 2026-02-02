Grammy 2026: Billie Eilish vence prêmio de Música do ano, por 'Wildflower'

A cantora Billie Eilish venceu o prêmio Grammy 2026 na categoria Música do ano, pela canção Wildflower, na madrugada desta segunda-feira, 2 de fevereiro.

Nesta categoria, a artista de 24 anos disputava a estatueta com:

Golden - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami

Luther - Kendrick Lamar, SZA

Manchild - Sabrina Carpenter

Dtmf - Bad Bunny

Abracadabra - Lady Gaga

Anxiety - Doechii

Apt. - Rosé, Bruno Mars

Onde assistir ao grammy 2026?

A transmissão oficial para o Brasil será realizada pelo canal pago TNT e pela plataforma de streaming Max, a partir das 21h30, no horário de Brasília. A entrega de algumas estatuetas, no entanto, ocorre antes do início da transmissão principal.

Desde 2021, a apresentação da cerimônia está sob comando de Trevor Noah, comediante sul-africano e ex-âncora do The Daily Show, que retorna ao posto em 2026.