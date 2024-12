Como líderes empresariais querem se aproximar de Trump com doações milionárias

Qual é a última tendência empresarial? Doar US$ 1 milhão para a posse de Donald Trump. Líderes empresariais de todos os setores estão tentando ficar 'de bem' com presidente eleito antes de seu retorno à Casa Branca, e alguns estão abrindo suas carteiras — ou as de suas empresas — para fazer isso.

Segundo o Business Insider, Ford, GM e Toyota estão planejando cada uma contribuir com US$ 1 milhão para o fundo do presidente eleito.

O fundador da Citadel, Ken Griffin, também planeja doar US$ 1 milhão para a posse de Trump, e o Goldman Sachs e o Bank of America doarão quantias não especificadas para o fundo. A exchange de criptomoedas Coinbase está com US$ 1 milhão para o evento. A Robinhood, com US$ 2 milhões.

Quem iniciou essa onda de doações para a posse do republicano foram líderes de empresas de tecnologia.

A Meta confirmou anteriormente ao BI que está doando US$ 1 milhão para o fundo de posse de Trump. A Amazon disse ao Financial Times que está doando US$ 1 milhão para o fundo e também transmitirá a posse no Prime Video. A Uber e seu CEO, Dara Khosrowshahi, doaram US$ 1 milhão cada.

Sam Altman, da OpenAI, está doando US$ 1 milhão de sua fortuna pessoal para o fundo de posse. Altman disse em uma declaração a vários veículos de notícias: "O presidente Trump liderará nosso país na era da IA, e estou ansioso para apoiar seus esforços para garantir que a América permaneça à frente."

Relação tensa

Alguns líderes do ramo da tecnologia podem estar tentando fazer as pazes com Trump depois que ele os criticou repetidamente em seus primeiros quatro anos na Casa Branca e posteriormente processou alguns deles. Trump tem falado abertamente sobre querer ir atrás das Big Techs em seu segundo mandato também.

Trump e Bezos se encontraram recentemente para jantar, acompanhados por Elon Musk, e vários veículos de notícias relataram que o CEO da Apple, Tim Cook, também viajou para Mar-a-Lago para jantar com o presidente eleito.

O Information relatou que o CEO do Google, Sundar Pichai, também viajaria para se encontrar com Trump. Em seu caso antitruste histórico contra o Google, o Departamento de Justiça pediu a um juiz que obrigasse o Google a vender o Chrome.

Zuckerberg e Trump compartilharam um jantar em Mar-a-Lago no mês passado, meses depois de Trump ter ameaçado prender Zuckerberg se fosse reeleito. O presidente de assuntos globais da Meta, Nick Clegg, disse a repórteres no início deste mês que Zuckerberg "está muito interessado em desempenhar um papel ativo" na formulação de políticas de tecnologia de Trump.