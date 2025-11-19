Google Play revela os melhores apps e jogos de 2025; veja lista

Google Play: plataforma atualiza ranking anual e aponta tendências em produtividade, criatividade e desempenho em jogos. (Jaap Arriens/Getty Images)
Redatora
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 05h51.
O Google Play anunciou nesta terça-feira os vencedores da edição 2025 do prêmio Best of Play, que reconhece os aplicativos e jogos que se destacaram no ecossistema da plataforma ao longo do ano. A seleção reúne trabalhos avaliados por desempenho, inovação, utilidade e experiência multiplataforma.
De acordo com comunicado divulgado pela empresa, a premiação reflete o avanço das ferramentas oferecidas pela loja, que tem buscado ampliar recursos de personalização, integrar experiências de jogos, aumentar benefícios aos usuários e facilitar o acesso ao conteúdo disponível.
Na categoria de melhor aplicativo do ano, o destaque no Brasil foi Adobe Firefly: AI Generator. Entre as experiências multiplataforma, o prêmio ficou com Luminar: Editor de Fotos.
Na lista de melhores apps por categoria, os vencedores foram:
No panorama geral global, o app vencedor foi Focus Friend by Hank Green, ferramenta para manter foco e atenção.
Já o vencedor da categoria Melhor Jogo de 2025 foi para Pokémon TCG Pocket, que apresentou uma adaptação digital do jogo de cartas colecionáveis com foco em experiência visual e interação com pacotes virtuais.
O Google também premiou soluções que funcionam de forma integrada em diferentes dispositivos. No segmento de apps, o vencedor foi novamente o Luminar, pelo uso de ferramentas de IA para edição de imagens em ambientes diversos.
Entre os jogos, Disney Speedstorm foi eleito o melhor multiplataforma, reconhecido pela adaptação fluida entre PC, celular e tablet.
Além dos vencedores no Brasil, o Google divulgou listas complementares em diferentes formatos e categorias:
Melhores apps
Melhores jogos