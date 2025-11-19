Pop

Google Play revela os melhores apps e jogos de 2025; veja lista

Plataforma atualiza ranking anual e aponta tendências em produtividade, criatividade e desempenho em jogos

Google Play: plataforma atualiza ranking anual e aponta tendências em produtividade, criatividade e desempenho em jogos. (Jaap Arriens/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 05h51.

O Google Play anunciou nesta terça-feira os vencedores da edição 2025 do prêmio Best of Play, que reconhece os aplicativos e jogos que se destacaram no ecossistema da plataforma ao longo do ano. A seleção reúne trabalhos avaliados por desempenho, inovação, utilidade e experiência multiplataforma.

De acordo com comunicado divulgado pela empresa, a premiação reflete o avanço das ferramentas oferecidas pela loja, que tem buscado ampliar recursos de personalização, integrar experiências de jogos, aumentar benefícios aos usuários e facilitar o acesso ao conteúdo disponível.

Vencedores nacionais

Na categoria de melhor aplicativo do ano, o destaque no Brasil foi Adobe Firefly: AI Generator. Entre as experiências multiplataforma, o prêmio ficou com Luminar: Editor de Fotos.

Na lista de melhores apps por categoria, os vencedores foram:

  • Melhor app de 2025: Adobe Firefly: AI Generator
  • Melhor app multidispositivo: Luminar: Editor de Fotos
  • Melhor app para Famílias: Telefone de Bebês em Português
  • Melhor App Achadinho: OnSkin – Scanner de Cosméticos
  • Melhor App para o Dia a Dia: Runna – Treinador de Corrida
  • Melhor App para se Divertir: Edits, app do Instagram
  • Melhor App para Crescimento Pessoal: Fit Path – Treino com Coach Pro

No panorama geral global, o app vencedor foi Focus Friend by Hank Green, ferramenta para manter foco e atenção.

Já o vencedor da categoria Melhor Jogo de 2025 foi para Pokémon TCG Pocket, que apresentou uma adaptação digital do jogo de cartas colecionáveis com foco em experiência visual e interação com pacotes virtuais.

Experiência multiplataforma

O Google também premiou soluções que funcionam de forma integrada em diferentes dispositivos. No segmento de apps, o vencedor foi novamente o Luminar, pelo uso de ferramentas de IA para edição de imagens em ambientes diversos.

Entre os jogos, Disney Speedstorm foi eleito o melhor multiplataforma, reconhecido pela adaptação fluida entre PC, celular e tablet.

Outros destaques

Além dos vencedores no Brasil, o Google divulgou listas complementares em diferentes formatos e categorias:

Melhores apps

  • Melhor para diversão: Edits
  • Melhor para crescimento pessoal: Focus Friend
  • Melhor app para o dia a dia: Wiser – 15 Minute Audio Books
  • Melhor tesouro escondido: Pingo AI Language Learning
  • Melhor para famílias: ABCmouse 2
  • Melhor app para relógios: SleepisolBio
  • Melhor para telas grandes: Goodnotes
  • Melhor para carros: SoundCloud
  • Melhor app para headsets XR: Calm

Melhores jogos

  • Melhor multiplayer: Dunk City Dynasty
  • Melhor jogo casual: Candy Crush Solitaire
  • Melhor indie: Chants of Sennaar
  • Melhor história: Disco Elysium
  • Melhor continuidade: Wuthering Waves
  • Melhor no Play Pass: DREDGE
  • Melhor para Google Play Games no PC: Odin: Valhalla Rising
