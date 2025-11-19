Google Play revela os melhores apps e jogos de 2025; veja lista

O Google Play anunciou nesta terça-feira os vencedores da edição 2025 do prêmio Best of Play, que reconhece os aplicativos e jogos que se destacaram no ecossistema da plataforma ao longo do ano. A seleção reúne trabalhos avaliados por desempenho, inovação, utilidade e experiência multiplataforma.

De acordo com comunicado divulgado pela empresa, a premiação reflete o avanço das ferramentas oferecidas pela loja, que tem buscado ampliar recursos de personalização, integrar experiências de jogos, aumentar benefícios aos usuários e facilitar o acesso ao conteúdo disponível.

Vencedores nacionais

Na categoria de melhor aplicativo do ano, o destaque no Brasil foi Adobe Firefly: AI Generator. Entre as experiências multiplataforma, o prêmio ficou com Luminar: Editor de Fotos.

Na lista de melhores apps por categoria, os vencedores foram:

Melhor app de 2025 : Adobe Firefly: AI Generator

: Adobe Firefly: AI Generator Melhor app multidispositivo : Luminar: Editor de Fotos

: Luminar: Editor de Fotos Melhor app para Famílias : Telefone de Bebês em Português

: Telefone de Bebês em Português Melhor App Achadinho : OnSkin – Scanner de Cosméticos

: OnSkin – Scanner de Cosméticos Melhor App para o Dia a Dia : Runna – Treinador de Corrida

: Runna – Treinador de Corrida Melhor App para se Divertir : Edits, app do Instagram

: Edits, app do Instagram Melhor App para Crescimento Pessoal: Fit Path – Treino com Coach Pro

No panorama geral global, o app vencedor foi Focus Friend by Hank Green, ferramenta para manter foco e atenção.

Já o vencedor da categoria Melhor Jogo de 2025 foi para Pokémon TCG Pocket, que apresentou uma adaptação digital do jogo de cartas colecionáveis com foco em experiência visual e interação com pacotes virtuais.

Experiência multiplataforma

O Google também premiou soluções que funcionam de forma integrada em diferentes dispositivos. No segmento de apps, o vencedor foi novamente o Luminar, pelo uso de ferramentas de IA para edição de imagens em ambientes diversos.

Entre os jogos, Disney Speedstorm foi eleito o melhor multiplataforma, reconhecido pela adaptação fluida entre PC, celular e tablet.

Outros destaques

Além dos vencedores no Brasil, o Google divulgou listas complementares em diferentes formatos e categorias:

Melhores apps

Melhor para diversão: Edits

Melhor para crescimento pessoal: Focus Friend

Melhor app para o dia a dia: Wiser – 15 Minute Audio Books

Melhor tesouro escondido: Pingo AI Language Learning

Melhor para famílias: ABCmouse 2

Melhor app para relógios: SleepisolBio

Melhor para telas grandes: Goodnotes

Melhor para carros: SoundCloud

Melhor app para headsets XR: Calm

Melhores jogos