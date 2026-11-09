JBS compra Flora e Canal Rural da holding J&F em negócio de US$ 553 milhões

A JBS anunciou nesta segunda-feira, 9, em comunicado à imprensa, a aquisição de duas empresas que pertenciam à holding J&F, sua acionista controladora: a Flora, fabricante de produtos de higiene, beleza e limpeza, e o Canal Rural, veículo de comunicação especializado em agronegócio.

As duas transações somam US$ 553 milhões, aproximadamente R$ 3 bilhões, e representam uma reorganização de ativos dentro do grupo empresarial controlado pela família Batista.

A maior operação envolve a Flora, dona de marcas conhecidas dos brasileiros, como Minuano, Francis, Neutrox e OX. A aquisição de 100% da companhia foi avaliada em US$ 542 milhões.

Já a compra do Canal Rural foi anunciada por US$ 11 milhões, aproximadamente R$ 61 milhões.

Com as transações, as duas empresas deixam a estrutura da holding J&F e passam a integrar diretamente a JBS, após a conclusão das aquisições, prevista para dezembro de 2026.

Por que a JBS está comprando a Flora?

Embora a operação ocorra entre empresas do mesmo grupo controlador, a JBS afirma que a aquisição da Flora faz parte de uma estratégia para ampliar sua presença em produtos de consumo de maior valor agregado.

A companhia pretende utilizar a experiência da Flora em produtos de higiene, beleza e limpeza para explorar oportunidades em novos mercados, incluindo nutrição, saúde e suplementos alimentares.

Um dos principais pontos dessa estratégia é o aproveitamento de ingredientes derivados da proteína animal, como o colágeno bovino, que já faz parte dos negócios da JBS.

Em 2022, a empresa criou a Genu-in, especializada no desenvolvimento de ingredientes à base de colágeno. Em 2025, lançou o Genu-in Skin, produto voltado à firmeza e à elasticidade da pele.

A Flora também tem uma ligação histórica com a JBS. A fabricante surgiu da divisão de produtos de higiene e limpeza da companhia, da qual foi separada em 2007.

Desde então, as empresas mantiveram relações comerciais, incluindo o fornecimento de sebo bovino utilizado na fabricação de produtos de limpeza e higiene.

Com a nova operação, a Flora retorna à estrutura da JBS quase duas décadas depois.

Flora registrou receita líquida de R$ 2,9 bilhões nos 12 meses encerrados em setembro de 2026 (Flora/Divulgação)

Flora fatura R$ 2,9 bilhões e tem mais de 4.200 funcionários

Com mais de 45 anos de história, a Flora está entre as cinco maiores empresas brasileiras nos segmentos de produtos para banho e cuidados com as roupas.

A companhia registrou receita líquida de R$ 2,9 bilhões nos 12 meses encerrados em setembro de 2026.

Sua estrutura reúne cinco fábricas, sete centros de distribuição e um centro de pesquisa e desenvolvimento, além de mais de 4.200 funcionários.

O pagamento pela aquisição da Flora inclui US$ 367 milhões pela participação societária, além da assunção de dívidas da empresa.

Segundo a JBS, a estrutura da transação permitirá preservar o caixa e não deverá alterar seu índice de alavancagem líquida.

Canal Rural também deixa a J&F

A segunda operação anunciada envolve o Canal Rural, empresa de comunicação voltada ao agronegócio brasileiro.

A aquisição foi avaliada em US$ 11 milhões, em uma transação cujo valor final poderá ser ajustado de acordo com a dívida líquida na data de fechamento. A companhia não detalhou em nota os objetivos estratégicos da transação.

Resultados JBS

A JBS também fez a divulgação de resultados do terceiro trimestre deste ano nesta segunda-feira, 9. A companhia encerrou o terceiro trimestre de 2026 com receita líquida de US$ 22,7 bilhões, alta de 1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Apesar do crescimento no faturamento, o lucro líquido atribuível aos acionistas caiu 71,7%, para US$ 164 milhões, enquanto o EBITDA ajustado recuou 35,6%, para US$ 1,18 bilhão.

O resultado foi pressionado pelo aumento dos custos de produção, pela redução das exportações de carne bovina para a China e pelas dificuldades nas operações dos Estados Unidos e da Austrália. A Seara foi um dos destaques positivos, com crescimento de 6,4% na receita, para US$ 2,5 bilhões.

A companhia também registrou aumento da alavancagem líquida, de 2,39 para 3,54 vezes, e fluxo de caixa livre negativo de US$ 167 milhões.

O balanço mostra que a JBS continua crescendo em faturamento, mas enfrenta uma forte pressão sobre sua rentabilidade.

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