'O Gatola da Cartola': animação chega aos cinemas nesta quinta-feira com voz de Marco Luque

Gabby e Sebastian mal chegaram à cidade nova e já querem voltar para perto dos amigos. É aí que aparece um gato de cartola mágica, contratado para animar os dois e com talento para transformar qualquer brincadeira em confusão. A dupla embarca nessa aventura em "O Gatola da Cartola", animação que estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 5, com sessões em IMAX.

Baseado no livro infantil de Dr. Seuss, o filme tem direção e roteiro de Alessandro Carloni e Erica Rivinoja. É o primeiro longa-metragem da Warner Bros. Pictures Animation.

Qual é a história de 'O Gatola da Cartola' ?

O Gatola trabalha para o I.I.I.I., um instituto que usa a imaginação para alegrar crianças. Sua nova missão é animar Gabby e Sebastian, irmãos que se mudaram com a mãe e ainda tentam se adaptar à escola e à rotina longe dos antigos amigos.

O problema é que o felino tem fama de exagerar nas brincadeiras. A missão pode ser sua última chance de provar que consegue ajudar as crianças. Se fracassar, ele corre o risco de perder a cartola mágica.

Enquanto as trapalhadas do gato movem a aventura, a mudança de cidade dá aos irmãos um desafio próprio. Os dois precisam encontrar seu lugar na nova escola, enquanto a mãe tenta ajudar os filhos a se acostumarem com a nova rotina.

Quem dá voz aos personagens?

Na versão brasileira, Marco Luque interpreta o Gatola e Thati Lopes dá voz à mãe das crianças. Monique Filardy e Bernardo Charret vivem Gabby e Sebastian, os irmãos que recebem a visita do felino.

No áudio original, Bill Hader assume o papel do Gatola, com Xochitl Gomez e Tiago Martinez como os irmãos. America Ferrera interpreta a mãe da dupla, enquanto Matt Berry e Quinta Brunson dão voz ao Peixe e a Sherri.

O elenco original também reúne Giancarlo Esposito, Bowen Yang, Tituss Burgess e Paula Pell. Na dublagem brasileira, Jorge Vasconcellos, Marco Ribeiro, Mônica Rossi e Filipe Gimenez completam os nomes anunciados.

Confira o trailer de 'O Gatola da Cartola'