Globo acerta renovação milionária e mantém Big Brother Brasil até 2030

A TV Globo está em negociações avançadas para ampliar o contrato de licenciamento do Big Brother Brasil até 2030. O acordo atual da emissora com a Endemol Shine, dona do formato original do reality, é válido até 2027, mas as conversas já indicam uma extensão por mais três temporadas.

Desempenho da edição 26 ajudou na renovação

Segundo informações publicadas pela coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo, a renovação segue um modelo já tradicional entre as empresas. Os contratos do BBB costumam ser fechados em ciclos de três anos e, quando os resultados comerciais e de audiência agradam aos dois lados, as renovações acontecem rapidamente.

O desempenho recente do programa ajudou a fortalecer as negociações. O BBB 26 alcançou cerca de 115 milhões de pessoas ao longo da temporada e registrou média de 17 pontos na Grande São Paulo, além de 18 pontos no Painel Nacional de Televisão, de acordo com dados da Kantar Ibope.

Além da audiência na TV aberta, o reality continua sendo uma das propriedades mais rentáveis da Globo. O programa movimenta grandes cotas de patrocínio, ações publicitárias dentro da casa e assinaturas do Globoplay, plataforma que transmite o confinamento ao vivo 24 horas por dia.

Próximas edições não devem ter grandes mudanças

Após a saída de Boninho da Globo, em setembro de 2024, o comando do gênero passou para Rodrigo Dourado, profissional ligado ao programa desde as primeiras edições. Para 2027, a expectativa é de poucas mudanças na estrutura da atração. Tadeu Schmidt deve permanecer no comando do reality, já que mantém boa avaliação nos bastidores da Globo e também entre os patrocinadores.

O retorno financeiro do programa também vai além da exibição na TV. Muitos participantes se tornam influenciadores e passam a ser agenciados pela própria emissora. Ana Paula Renault, vencedora da edição mais recente, ainda negocia a renovação de seu contrato com a Globo.