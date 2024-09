Gilberto Gil fará show extra em São Paulo para sua última turnê; veja data e como comprar

Quem perdeu a chance de comprar ingressos para a turnê de despedida de Gilberto Gil tem motivo de sobra para comemorar: nesta segunda-feira, 2, o artista anunciou uma nova data de show em São Paulo, no estádio Allianz Parque. "Tempo Rei", que marca o adeus de Gil dos palcos, passará pelas principais capitais do Brasil em 2025.

Em São Paulo, Gil já tinha duas datas de show confirmadas nos dias 11 e 12 de abril de 2025. Nesta segunda-feira, o artista anunciou uma terceira data para o dia 26 de abril — os ingressos já estão à venda no site do Eventim, a partir de R$ 115.

“Vou sentir saudade do palco e do microfone”, afirmou o cantor assim que anunciou a turnê e sua aposentadoria dos palcos, aos 82 anos. Boa parte das apresentações de Gilberto Gil pelo Brasil já tiveram ingressos esgotados. Só no Rio de Janeiro, em menos de quatro dias, foram vendidos mais de 212 mil entradas.

1 /9 Show de The Weeknd (Show de The Weeknd)

2 /9 Show de The Weeknd em Milão, na Itália, em julho de 2023 (Show de The Weeknd em Milão, na Itália, em julho de 2023)

3 /9 Show de The Weeknd em Atlanta (EUA) (Show de The Weeknd em Atlanta (EUA))

4 /9 Show de The Weeknd em Monterrey, no México, em setembro de 2023 (Show de The Weeknd em Monterrey, no México, em setembro de 2023)

5 /9 Show de The Weeknd em Monterrey, no México, em setembro de 2023 (Show de The Weeknd em Monterrey, no México, em setembro de 2023)

6 /9 Show de The Weeknd em Monterrey, no México, em setembro de 2023 (Show de The Weeknd em Monterrey, no México, em setembro de 2023)

7 /9 Show de The Weeknd em Londres, na Inglaterra, em agosto de 2023 (Show de The Weeknd em Londres, na Inglaterra, em agosto de 2023)

8 /9 Show de The Weeknd em Londres, na Inglaterra, em agosto de 2023 (Show de The Weeknd em Londres, na Inglaterra, em agosto de 2023)

9/9 Show de The Weeknd em Milão, na Itália, em julho de 2023 (Show de The Weeknd em Milão, na Itália, em julho de 2023)

Confira os locais e datas dos shows de “Tempo Rei”:

Salvador (Casa de Apostas Arena Fonte Nova) – 15 de março;

Rio de Janeiro (Farmasi Arena) – 29 de março;

Rio de Janeiro (Farmasi Arena) – 30 de março;

São Paulo (Allianz Parque) – 11 de abril;

São Paulo (Allianz Parque) – 12 de abril

Brasília (Arena BRB Mané Garrincha) – 7 de junho;

Belo Horizonte (Arena MRV) – 14 de junho;

Curitiba (Ligga Arena) – 5 de julho;

Belém (Estádio Mangueirão) – 9 de agosto;

Fortaleza (Centro de Formação Olímpica) – 15 de novembro; e

Recife (Classic Hall) – 22 de novembro.

Como comprar ingressos para turnê de Gilberto Gil?

A turnê "Tempo Rei" vai passar por São Paulo, Belo Horizonte, Belém, Recife, Fortaleza, Curitiba, Salvador e Brasília. Há ingressos disponíveis para a apresentação em Salvador (15 de março), Rio de Janeiro (5 e 6 de abril), Brasília (7 de junho), São Paulo (26 de abril), Belo Horizonte (14 de junho), Curitiba (5 de julho) e Belém (9 de agosto)*.

Os ingressos estão disponíveis no site oficial do Eventim e nas bilheterias oficiais. O valor pode ser dividido em até 3x no cartão de crédito. Clientes Ourocard Visa garantem 30% de desconto no valor e podem parcelar em até 5x sem juros.

Qual o valor dos ingressos?

São Paulo

As apresentações de Gilberto Gil em São Paulo serão nos dias 11, 12 e 26 de abril de 2025. Há ingressos disponíveis somente para o dia 26. O show acontece no Allianz Parque.

Cadeira Superior - Andar com Fé R$ 115 (meia) R$ 138 (social) R$ 161 (desconto BB) R$ 230 (inteira)

Pista - Aquele Abraço R$ 140 (meia) R$ 168 (social) R$ 196 (desconto BB) R$ 280 (inteira)

Cadeira Inferior - A Paz R$ 190 (meia) R$ 228 (social) R$ 266 (desconto BB) R$ 380 (inteira)

Pista Premium - Banco do Brasil R$ 265 (meia) R$ 318 (social) R$ 371 (desconto BB) R$ 530 (inteira)

PACOTE VIP - Esotérico R$ 765 (meia) R$ 818 (social) R$ 871 (desconto BB) R$ 1.030 (inteira)

PACOTE VIP - Expresso 2222 R$ 1.265 (meia) R$ 1.318 (social) R$ 1.371 (desconto BB) R$ 1.530 (inteira)



Rio de Janeiro

As apresentações de Gilberto Gil no Rio de Janeiro serão nos dias 30 de março, 5 e 6 de abril de 2025. Há ingressos disponíveis para os dias 5 e 6. O show acontece na Farmasi Arena.

Cadeira Superior N3 - Andar com Fé R$ 190 (meia) R$ 228 (social) R$ 266 (desconto BB) R$ 380 (inteira)

Pista Premium - Banco do Brasil R$ 240 (meia) R$ 288 (social) R$ 336 (desconto BB) R$ 480 (inteira)

Cadeira Inferior N1 - A Paz R$ 290 (meia) R$ 348 (social) R$ 406 (desconto BB) R$ 580 (inteira)

PACOTE VIP - Esotérico R$ 740 (meia) R$ 788 (social) R$ 836 (desconto BB) R$ 980 (inteira)



Brasília

A apresentação de Gilberto Gil em Brasília será no dia 5 de julho de 2025. O show será no Arena BRB Mané Garrincha.

Arquibancada - Andar com Fé R$ 120 (meia) R$ 144 (social) R$ 168 (desconto BB) R$ 240 (inteira)

Pista - Aquele Abraço R$ 165 (meia) R$ 198 (social) R$ 231 (desconto BB) R$ 330 (inteira)

Pista Premium - Banco do Brasil R$ 240 (meia) R$ 288 (social) R$ 336 (desconto BB) R$ 480 (inteira)

Cadeira Inferior N1 - A Paz R$ 225 (meia) R$ 270 (social) R$ 315 (desconto BB) R$ 450 (inteira)

PACOTE VIP - Esotérico R$ 740 (meia) R$ 788 (social) R$ 836 (desconto BB) R$ 980 (inteira)

PACOTE VIP - Expresso 2222 R$ 1.240 (meia) R$ 1.288 (social) R$ 1.336 (desconto BB) R$ 1.480 (inteira)



Belo Horizonte

A apresentação de Gilberto Gil em Belo Horizonte será no dia 14 de junho de 2025. O show será na Arena MRV.

Cadeira Superior Sul R$ 65 (meia) R$ 78 (social) R$ 91 (desconto BB) R$ 130 (inteira)

Cadeira Superior - Andar com Fé R$ 90 (meia) R$ 108 (social) R$ 126 (desconto BB) R$ 180 (inteira)

Cadeira Inferior Sul R$ 115 (meia) R$ 138 (social) R$ 161 (desconto BB) R$ 230 (inteira)

Pista - Aquele Abraço R$ 140 (meia) R$ 168 (social) R$ 196 (desconto BB) R$ 280 (inteira)

Cadeira Inferior - A Paz R$ 190 (meia) R$ 228 (social) R$ 266 (desconto BB) R$ 380 (inteira)

Pista Premium - Banco do Brasil R$ 240 (meia) R$ 288 (social) R$ 336 (desconto BB) R$ 480 (inteira)

PACOTE VIP - Esotérico R$ 740 (meia) R$ 788 (social) R$ 836 (desconto BB) R$ 980 (inteira)

PACOTE VIP - Expresso 2222 R$ 1.240 (meia) R$ 1.288 (social) R$ 1.336 (desconto BB) R$ 1.480 (inteira)



Curitiba

A apresentação de Gilberto Gil em Curitiba será no dia 5 de julho de 2025. O show será na Ligga Arena.

Cadeira Superior - Andar com Fé R$ 115 (meia) R$ 138 (social) R$ 161 (desconto BB) R$ 230 (inteira)

Cadeira Inferior - A Paz R$ 190 (meia) R$ 228 (social) R$ 266 (desconto BB) R$ 380 (inteira)

Pista Premium - Banco do Brasil R$ 290 (meia) R$ 348 (social) R$ 406 (desconto BB) R$ 580 (inteira)

PACOTE VIP - Esotérico R$ 790 (meia) R$ 848 (social) R$ 906 (desconto BB) R$ 1.080 (inteira)

PACOTE VIP - Expresso 2222 R$ 1.290 (meia) R$ 1.348 (social) R$ 1.406 (desconto BB) R$ 1.580 (inteira)



Belém

A apresentação de Gilberto Gil em Belém será no dia 9 de julho de 2025. O show será no Estádio Mangueirão.

Arquibancada A e B R$ 90 (meia) R$ 108 (social) R$ 126 (desconto BB) R$ 180 (inteira)

Pista - Aquele Abraço R$ 115 (meia) R$ 138 (social) R$ 161 (desconto BB) R$ 230 (inteira)

Cadeiras - A Paz R$ 161 (desconto BB) R$ 230 (inteira)

Pista Premium - Banco do Brasil R$ 190 (meia) R$ 228 (social) R$ 266 (desconto BB) R$ 380 (inteira)

Camarote Lado A e B R$ 190 (meia) R$ 228 (social) R$ 266 (desconto BB) R$ 380 (inteira)

PACOTE VIP - Esotérico R$ 690 (meia) R$ 728 (social) R$ 766 (desconto BB) R$ 880 (inteira)



Fortaleza

A apresentação de Gilberto Gil em Fortaleza será no dia 15 de novembro de 2025. O show será no Centro de Formação Olímpica (CFO).

Arquibancada - Andar com Fé R$ 125 (meia) R$ 150 (social) R$ 175 (desconto BB) R$ 250 (inteira)

Pista Premium - Banco do Brasil R$ 240 (meia) R$ 288 (social) R$ 336 (desconto BB) R$ 480 (inteira)

PACOTE VIP - Esotérico R$ 740 (meia) R$ 788 (social) R$ 836 (desconto BB) R$ 980 (inteira)



Recife

A apresentação de Gilberto Gil em Belém será no dia 9 de julho de 2025. O show será no Classic Hall.

Pista Premium - Banco do Brasil R$ 240 (meia) R$ 288 (social) R$ 336 (desconto BB) R$ 480 (inteira)

Camarote - P1 R$ 266 (desconto BB) R$ 380 (preço único)

Camarote - P2 R$ 245 (desconto BB) R$ 350 (preço único)

Camarote - P3 R$ 245 (desconto BB) R$ 350 (preço único)

PACOTE VIP - Esotérico R$ 740 (meia) R$ 788 (social) R$ 836 (desconto BB) R$ 980 (inteira)



Salvador

A apresentação de Gilberto Gil em Salvador será no dia 15 de março de 2025. O show será na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.