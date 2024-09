Canecão, na Zona Sul do RJ, é atingido por incêndio

Um incêndio atinge o Canecão, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, na manhã desta quarta-feira, 4. A casa de shows, que está fechada há mais de uma década, passa por obras. Bombeiros do quartel do Humaitá estão combatendo o fogo no local. Eles foram chamados às 8h58. Não há informações de vítimas. Equipes do 2º BPM (Botafogo) também foram para o imóvel, que pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Processo de revitalização O Canecão, um dos ícones da vida cultural do Rio, está sendo revitalizado. O terreno entre as avenidas Venceslau Braz e Lauro Sodré, ao lado do Shopping RioSul, está sendo preparado para receber o novo complexo. O projeto arquitetônico, com 15.000m² de terreno e 29.000 metros quadrados de área construída, vai se tornar um ambiente multicultural dividido em sete diferentes unidades de entretenimento com inauguração está prevista para 2026. Entre as propostas na concessão de 30 anos está a construção de um restaurante universitário — com capacidade para preparar até 2,5 mil refeições por dia — e um Parque. O consórcio Bonus Klefer, vencedor da licitação, informou que está trabalhando com algumas frentes para captações de recursos para o financiamento da obra, via Bancos Públicos, Agências de Fomentos e Bancos Privados, incluindo o BNDES.