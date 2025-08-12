Geração Z e o consumo de álcool: mudança temporária ou nova realidade?

O boom de hábitos saudáveis após a pandemia pode ter influenciado a redução nas vendas de cerveja, destilados e vinho, principalmente entre as gerações Z e Y. Segundo dados da Brewers Association e da Wine & Spirits Wholesalers of America, no ano passado, as vendas de cerveja caíram 1,2%, destilados 2,7% e vinho 6,6%.

Apesar desses números, especialistas destacam que essa mudança reflete um novo padrão de consumo, e não o abandono definitivo do álcool, de acordo com o Market Watch.

Nik Jhangiani, presidente executivo interino da Diageo, afirmou que os fundamentos do mercado de bebidas continuam fortes: “Acreditamos nos fundamentos atrativos de longo prazo da nossa indústria."

A declaração foi dada no momento em que a empresa divulgou seus resultados fiscais, nos quais registrou um crescimento orgânico de 1,7% nas vendas líquidas.

Outras grandes empresas do setor, como Molson Coors e Anheuser-Busch InBev, também apresentaram sinais de recuperação, mesmo com quedas recentes.

A Molson Coors investiu US$ 306,8 milhões em recompras de ações no primeiro semestre, enquanto a Anheuser-Busch InBev segue confiante na retomada do consumo, especialmente entre os jovens da Geração Z, que tendem a adiar o consumo de álcool devido à pandemia.

Nova adaptação

A indústria responde a essas mudanças com o desenvolvimento de produtos que atendem às demandas por saúde, autenticidade e sabor. Marcas como Dano's Dangerous Tequila, que oferece bebidas sem aditivos, registram crescimento nas vendas.

Além disso, o aumento das bebidas alcoólicas prontas para beber, como coquetéis em lata, evidencia a busca por conveniência e novos sabores.

Especialistas apontam que a Geração Z valoriza autenticidade e inovação, o que se reflete na popularidade de embalagens e sabores diferenciados. O segmento de destilados prontos para beber tem crescido a uma taxa próxima de 20%.