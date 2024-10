George Baldock, estrela do Panathinaikos, morre aos 31 anos

O jogador britânico George Baldock, que defendia o Panathinaikos e a seleção da Grécia, foi encontrado morto aos 31 anos nesta quinta-feira, 10. A confirmação foi feita pelo Ministério da Proteção ao Cidadão da Grécia, que divulgou detalhes sobre a tragédia à CNN.

O corpo do atleta foi localizado na piscina de sua residência, no bairro de Glyfada, no sul de Atenas, segundo informações da polícia local enviadas à Reuters. A investigação inicial conduzida pela Diretoria de Segurança de Ática descartou qualquer sinal de atividade criminosa à CNN. Não foram encontrados indícios de arrombamento ou sinais de violência no local. O caso ainda está sob apuração, mas as primeiras informações apontam para uma morte acidental.

O Panathinaikos, clube grego onde Baldock atuava desde o início de 2024, prestou homenagens ao jogador, destacando sua importância para o time. "Estamos chocados, sentimos uma profunda tristeza com a perda de nosso George. A família Panathinaikos lamenta essa morte repentina", escreveu o clube em comunicado oficial. Baldock tinha contrato de três anos com o clube e era uma peça fundamental para a equipe.

Trajetória e legado no futebol

George Baldock começou sua carreira no MK Dons e passou por clubes como Oxford United e Northampton Town antes de se destacar no Sheffield United, onde jogou por sete anos. Ele foi uma figura popular no clube inglês, tanto entre os companheiros de equipe quanto entre os torcedores.

Sua passagem pela Premier League consolidou seu nome no futebol europeu, mas foi na seleção da Grécia que o jogador viveu um dos momentos mais marcantes de sua carreira. Com 12 partidas disputadas pelo time grego, Baldock ganhou o carinho da torcida e dos colegas de seleção.