Peru x Uruguai: onde assistir e horário pelas Eliminatórias Sul-Americanas

Peru e Uruguai se enfrentam nesta sexta-feira, 11 de outubro, às 22h30 (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, em Lima. A partida é válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, em um confronto importante na busca por pontos para garantir uma vaga no mundial.

Onde assistir ao vivo o jogo do Peru x Uruguai hoje pelas Eliminatórias?

O jogo desta sexta-feira, às 22h30, entre Peru e Uruguai terá transmissão ao vivo no SporTV 2.

Como assistir online o jogo do Peru x Uruguai hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, por meio do SporTV 2.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.