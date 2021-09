Gêmeas entram para o Guinness como mais velhas do mundo e contam segredo

O Guinness World Records registrou duas irmãs gêmeas de 107 anos de idade como as mais velhas do mundo. Umeno Sumiyama e Koume Kodama nasceram em 5 de novembro de 1913, no oeste do Japão. Em 1º de setembro de 2021, Sumiyama e Kodama tinham 107 anos e 300 dias. Com isso, elas quebraram o recorde anterior das irmãs, também japonesas, Kin Narita e Gin Kanie com 107 anos e 175 dias, segundo o Guinness World Records.

As irmãs se separaram após o ensino fundamental e se viram raras vezes até os 70 anos de idade.

Segundo os familiares contaram para a equipe do Guinness, as gêmeas são sociáveis, positivas e dificilmente se preocupam com as coisas. Enquanto Umeno é descrita como a mais obstinada, Koume é apontada como a mais gentil.

Devido às restrições sanitárias para conter a covid-19, o time do Guinness World Records não pôde visitar as gêmeas pessoalmente para entregar seus certificados. Por isso, eles foram enviados para as irmãs.