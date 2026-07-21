Paraná Pesquisas: Dr Furlan tem 65,5% e Clécio 26,3% no 1º turno no Amapá

A corrida para o governo do Amapá tem o ex-prefeito Dr. Furlan (PSD) na liderança isolada, segundo a pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta terça-feira, 21.

Em um cenário de primeiro turno, Furlan aparece com 65,5% das intenções de voto. O atual governador Clécio (União) em segundo lugar, marcando 26,3%. A distância indica uma provável definição logo na primeira etapa, com a oposição mantendo larga vantagem.

Apenas mais um nome foi considerado no estudo, o de Marcos Reategui (PSD), que registra 0,5% das intenções de voto. Os votos brancos e nulos somam 4,3%, enquanto os eleitores que não sabem ou não opinaram representam 3,5%.

Já em um cenário de segundo turno entre os dois pré-candidatos melhor colocados, Dr. Furlan registra 66% das intenções de voto, contra os 26,7% de Clécio. Votos brancos e nulos somam 4%, e 3,3% dos entrevistados não responderam.

Rejeição e avaliação de governo

O atual governador enfrenta desafios expressivos na avaliação do eleitorado e na taxa de rejeição. A gestão executiva de Clécio é desaprovada por 44,5% dos entrevistados, contra 53,3% que a aprovam e 2,3% que não opinaram.

No índice de rejeição eleitoral para o governo, o cenário impõe barreiras ao atual mandatário. Clécio lidera com 41,5% de rejeição. Na sequência, Marcos Reategui marca 37,5%, enquanto o líder das intenções de voto, Dr. Furlan tem apenas 12,1%.

O raio-X do eleitorado jovem e feminino

A vantagem de Dr. Furlan é solidificada em segmentos demográficos estratégicos, especialmente entre os eleitores mais jovens. Na faixa etária de 25 a 34 anos, o ex-prefeito atinge seu maior pico, registrando 67,9% das menções.

Entre as mulheres, o desempenho de Dr. Furlan também é expressivo, alcançando 63,8% contra 28,7% de Clécio. O atual governador, por sua vez, registra sua melhor pontuação relativa entre os eleitores com ensino superior, onde anota 31%.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.100 eleitores entre 18 e 20 de julho de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 3,0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,0%. O levantamento foi contratado pelo Instituto Paraná Pesquisas e está registrado no TSE sob o protocolo AP-02651/2026.