Frases para o Dia dos Professores: mensagens para celebrar e emocionar

Nesta terça-feira, 15 de outubro, as escolas em todo o Brasil comemoram o Dia do Professor, um feriado escolar, mas não um feriado nacional.

Embora a maioria das escolas suspenda as aulas, a decisão pode variar conforme a instituição, acordos coletivos ou decretos de autoridades locais no caso das escolas públicas. Em outros setores, as atividades continuam normalmente.

Entenda a origem da data

A data homenageia os professores, profissionais essenciais para a educação, e sua origem remonta ao decreto de d. Pedro I, emitido em 15 de outubro de 1827. Esse decreto estabelecia diretrizes importantes para o Ensino Elementar no Brasil, como a criação de escolas de primeiras letras em todo o país e a regulamentação do salário dos docentes.

No entanto, o reconhecimento oficial da data só ocorreu em 1963, com o Decreto Federal nº 52.682, assinado pelo presidente João Goulart, que consolidou o dia 15 de outubro como feriado escolar e incentivou a realização de eventos que valorizassem a profissão docente.

Tem aula no Dia dos Professores?

Embora não haja uma regra absoluta para a suspensão das aulas, na maioria dos casos as escolas dão o dia de folga tanto para alunos quanto para professores, em homenagem à categoria. Em algumas localidades, essa folga pode ser transferida para outra data, dependendo de acordos locais. Este ano, por exemplo, como a data cai numa terça-feira, algumas cidades e escolas optaram por transferir o descanso para a segunda, criando um feriado prolongado.

Ainda que não seja um feriado nacional, as escolas costumam fechar e, em muitos casos, promovem atividades para celebrar a importância dos professores no processo educacional.

Veja a seguir frases para celebrar o Dia dos Professores

"Feliz Dia dos Professores! Vocês são os arquitetos do futuro, moldando mentes e inspirando sonhos."

"A educação transforma vidas, e os professores são os grandes responsáveis por essa mudança. Obrigado por tudo!"

"Ser professor é plantar sementes de conhecimento que florescem por toda a vida. Feliz Dia dos Professores!"

"Gratidão a todos os professores que dedicam seu tempo e talento para construir um mundo melhor."

"Ensinar é um ato de amor e esperança. Feliz Dia dos Professores a quem transforma o mundo, um aluno por vez!"

"Que o brilho nos olhos dos alunos seja sempre o combustível para sua dedicação. Feliz Dia dos Professores!"

"Todo grande profissional teve um professor que acreditou nele. Parabéns pelo seu dia, mestres da educação!"

"Os verdadeiros heróis não vestem capas, mas carregam livros e conhecimento. Feliz Dia dos Professores!"

"Aos mestres que ensinam com o coração, nosso eterno agradecimento. Feliz Dia dos Professores!"

"Obrigado, professores, por nos guiarem pelos caminhos do saber e nos inspirarem a ser sempre melhores!"

Quais são os próximos feriados de 2024?

2 de novembro (Finados) - sábado;

15 de novembro (Proclamação da República) - sexta-feira;

20 de novembro (Dia da Consciência Negra) - quarta-feira;

25 de dezembro (Natal) - quarta-feira