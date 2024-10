Educação de qualidade exige capacitação para mudar o tempo todo

Por Marcos Bitelli*

No seminário “Educação para o futuro”, do LIDE, debatemos com grandes autoridades no tema, os velhos e novos problemas da educação básica no Brasil. Na coexistência entre instituições públicas e privadas de ensino, o ensino público de qualidade é importante para elevar a régua da educação privada, criando uma espiral positiva.

A nossa escola foi fundada em 1878, vive e viveu importantes mudanças

Fomos da monarquia à república, passamos por revoluções, guerras, ditaduras, redemocratização, crises econômicas, pandemia, novas tecnologias e incontáveis mudanças nas diretrizes da educação.

As escolas são um microcosmo da sociedade e nosso Colégio tem características múltiplas:

Uma escola internacional, com certificações que habilitam para universidades no Brasil e no exterior;

Uma escola bilingue, com certificação de língua estrangeira in house ;

Uma escola voltada para mais de 1.200 bolsistas integrais, de Paraisópolis e Vila Andrade, com resultados equivalentes a escolas privadas de qualidade.

Além disso cuidamos de crianças de um a cinco anos nos “portinhos”.

Isso nos permite ter uma boa leitura do espectro de alunos e por consequência de suas famílias.

Tendo uma escola no interior, em Valinhos, ainda visualizamos as diferenças nas expectativas de quem vive no interior e de quem vive na capital de São Paulo. Em quatro endereços temos nove tipos de operações diferentes, o que exige elevada organização, capacitação de professores, psicólogos, assistentes de ensino, pessoal de gestão e administração.

O que observei na minha trajetória

Quando comecei a me aproximar da educação, há 20 anos, trabalho que exerço pro bono na Fundação que mantém nosso Colégio, os grandes debates eram as correntes pedagógicas e os resultados nos vestibulares.

Discutia-se o construtivismo e quem colocava quantos na medicina e na Poli. Os tempos mudaram e a tendência na sociedade que se reflete no mundo, Brasil incluso, parece muitas vezes voltada ao “destrutivismo”.

Muitas mudanças nessas duas décadas e as teorias pedagógicas foram dando vez a outras necessidades, que exigem transformações mais rápidas. A única certeza que se tem é que tudo vai mudar e a velocidade dessas mudanças é exponencial.

Há pouco tempo se falava da informática nas escolas, depois tecnologia na educação, na conexão, na digitalização dos materiais e sistemas de ensino. Chegaram os tablets e smartphones, agora se discute tirar os smartphones das escolas. Nós mesmos temos um programa de desconexão ao mesmo tempo fazemos uso de tecnologias de ponta responsável.

Exemplo de rapidez é a chegada da inteligência artificial generativa, que decidimos estudar e aprender a usar o que ela pode ter de bom, letrando digitalmente professores e alunos para trabalhar com ela.

Os desafios da pandemia

Na pandemia estávamos prontos tecnologicamente, e não se perdeu uma aula sequer. Na primeira semana de resguardo nossas 335 classes estavam equipadas para serem estúdios de aulas simultâneas à distância e assim funcionaram, mantida a mesma grade escolar.

Na semana seguinte com a necessidade dos professores trabalharem de casa, as aulas continuaram da mesma forma. Nossos mais de 700 professores estavam capacitados e com computadores aptos à continuidade.

O desafio foi os pequeninos, que superamos produzindo material didático impresso e entregando na casa dos pais, com tutoriais por meio de vídeo e escrito para aplicação.

Aos bolsistas desenvolvemos aplicativo que permitia o pagamento do tráfego de internet móvel reverso por nosso Colégio, de modo que eles tivessem acesso gratuito às aulas e materiais da plataforma digital. Convertemos a verba de alimentação em cestas básicas e de higiene para as famílias desses alunos, mensalmente.

Na pré-volta às aulas pós pandemia fomos os primeiros a investir no desenvolvimento de um protocolo sanitário, junto com ao hospital Albert Einstein. Pudemos servir de modelagem para os protocolos que se seguiram.

O professor moderno

A educação contemporânea não permite mais que os professores sejam apenas especialistas nas matérias que lecionam, mas sim especialistas em aceitar e implementar mudanças, aprendendo enquanto ensinam e ensinado enquanto aprendem.

O papel do mestre que estávamos acostumados, e falo aqui também como professor de Direito, alterou-se profundamente, demandando capacitação não mais na matéria relativa ao conteúdo, mas sim no desenvolvimento da vocação para mudanças rápidas. Isso muitas vezes parece um conflito entre a rigidez dos conteúdos tradicionais, afinal a geografia, a história, a matemática ou as matérias tradicionais não mudam tanto. Todavia o que se altera é o modo como esses conteúdos entram na forma de ensinar e a necessidade dos professores aceitarem que tudo vai mudar o tempo todo.

As questões regulatórias não ajudam, grandes alterações, novos planos nacionais, o novo ensino médio que se sucede a outro e outro. De nosso lado já introduzimos as 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) das Nações Unidas em nossos currículos e itinerários formativos, cientes de que formamos pessoas para interferirem positivamente na sociedade, onde quer que estejam, focando nos seus talentos. Os resultados se medem se o aluno conseguiu atingir o seu objetivo e com isso naturalmente os melhores indicadores do grupo vão chegando.

Tudo reflete na escola de hoje

Questões socioemocionais, políticas, a ansiedade, o modo líquido das relações, as mídias sociais, o que demanda aptidões que não eram funções das escolas. A adaptação a tudo isso resultou no desenvolvimento no nosso Colégio de estrutura organizacional em forma de rede, onde rapidamente se consegue a capilaridade na implementação das alterações.

O que preocupa é que essa agilidade, pela natureza do setor público, é mais difícil de ser alcançada, o que tende a aumentar as iniquidades da educação brasileira. Os Estados e Municípios já têm suas diferenças.

Os planos nacionais são árduos de chegarem na ponta. Muitas escolas públicas ainda lutam para se conectar na internet, pese os esforços de programas como a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, por exemplo.

A necessidade de capacitar escolas, educadores e gestores a serem facilitadores de mudanças como rotina, se não enfrentada, é mais um fator que tende a aumentar as iniquidades na educação básica, que deveria ser o foco das atenções dos governos e da sociedade como um todo.

*Marcos Bitelli é diretor presidente da Fundação Visconde de Porto Seguro Colégio Visconde de Porto Seguro. Doutor e mestre em direito pela PUC/SP.

