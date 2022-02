Fortuna de Rihanna e A$AP: conheça os negócios milionários do casal

Rihanna e A$AP Rocky estão esperando seu primeiro filho, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira. O casal foi fotografado andando no bairro natal do rapper, o Harlem, em Nova York, na sexta-feira, e a cantora não fez nenhum esforço para esconder sua barriga — na verdade, ela estava exibindo-a com orgulho, apesar das temperaturas congelantes e da neve.

O casal é conhecido pela grande influência no mundo da moda — e da beleza, no caso de Rihanna. Ambos já trabalharam com grandes marcas de roupas e atualmente Rihanna comanda o império Fenty, que conta com itens de maquiagem e vestuário. Reunimos os principais negócios de A$AP e Rihanna e o valor da fortuna de cada um.

Fortuna A$AP Rocky

A carreira de A$AP decolou cedo, quando tinha 19 anos. Depois de lançar sua primeira mixtape, ele conseguiu um contrato de gravação com a Sony Music por US$ 3 milhões.

Depois disso, o rapper lançou várias músicas que se tornaram um sucesso instantâneo, além de receber vários prêmios. Atualmente, Rocky é conhecido como um dos melhores rappers do mundo.

Além da música, ele tem um grande interesse no mundo da moda, o que o levou a alguns empreendimentos comerciais um tanto quanto lucrativos. Em 2016, ele fez história como a primeira pessoa negra a ser o rosto da Dior Homme. Ele também criou uma coleção cápsula com JW Anderson que incluía peças de luxo de streetwear. Em 2017, o rapper colaborou com a marca de moda GUESS para uma coleção de edição limitada de camisetas de estilo vintage, jeans e outras peças para homens e mulheres. Ele também foi o modelo da campanha.

Mas moda e música não são as únicas coisas. Ele também teve algumas aparições em filmes, como Dope e All Rise. Seus outros empreendimentos atuais incluem uma linha pessoal de roupas para a Calvin Klein.

Seu último investimento, em julho do ano passado, foi na empresa sueca de 'compre agora, pague depois' Klarna, ao lado da lenda do hip-hop Snoop Dogg e da estrela pop Lady Gaga. Como parte do acordo, Rocky se tornou o executivo-chefe da Klarna. A empresa pretende levantar uma nova rodada de financiamento em breve, que pode elevar sua avaliação para cerca de US$ 50 bilhões, segundo informações da Reuters.

De acordo com o Wealthy Gorilla, Rocky tem um patrimônio líquido estimado em US$ 10 milhões.

Fortuna Rihanna

Nascida em Barbados, a superestrela pop Rihanna cruzou gêneros e liderou as paradas musicais desde sua estreia em 2005, com “Music of the Sun”. A artista é considerada uma das mais vendidas de todos os tempos, além de ter se tornado bilionária no ano passado – e atrás apenas de Oprah como a artista feminina mais rica.

O patrimônio líquido de bilhões de dólares de Rihanna não foi conquistado em um só lugar. Além de ser uma artista condecorada, Rihanna ganhou sua fortuna antes mesmo de completar 30 anos. Segundo a Forbes, a maior parte de sua fortuna, cerca de US$ 1,4 bilhão, vem do valor da Fenty Beauty, com Rihanna possuindo 50% da empresa. O resto vem de sua empresa de lingerie Savage x Fenty, que vale cerca de US$ 270 milhões. O restante são ganhos de sua carreira como cantora.

A vida de Rihanna mudou em 2014, quando ela assinou um contrato de seis álbuns com a Def Jam Records. Quando ela lançou seu álbum pela primeira vez em 2015, não demorou muito para que seu talento fosse reconhecido.

Em 2014, ela deixou a Def Jam Records para se mudar para a gravadora do amigo de longa data e mentor Jay Z, Roc Nation. Ela lançou seu primeiro álbum “Anti” com a nova gravadora em janeiro de 2016, inicialmente tornando-o disponível apenas no Tidal. O álbum alcançou o primeiro lugar no iTunes e ganhou disco de platina.

Depois de dois anos em desenvolvimento, Rihanna lançou sua linha de maquiagem Fenty Beauty em 2017 – e foi longe. Rihanna transformou a Fenty Beauty em um conglomerado multinacional de bilhões de dólares. Ela fez parceria com a LVMH para lançar a marca online e nas lojas Sephora. Em seu primeiro ano, em 2018, a marca teve um lucro superior a US$ 550 milhões, superando as linhas de cosméticos de Kylie Jenner, Kim Kardashian e Jessica Alba.

De acordo com a Forbes, Rihanna tem um patrimônio líquido estimado em US$ 1,7 bilhão e ganha quase US$ 70 milhões por ano.