Formado em Grey's Anatomy? Disney+ abre 'vestibular' da série neste domingo

Quem se diz "graduado" em medicina por assistir demais a 'Grey's Anatomy' vai ter uma boa oportunidade para mostrar os aprendizados: o Disney+ vai aplicar um vestibular para testar o conhecimento dos fãs da série.

A plataforma de streaming realiza um evento presencial que vai reunir 96 fãs para testar seus conhecimentos sobre as 20 temporadas da série médica mais longeva da televisão neste domingo, 25. O formato da prova segue o modelo tradicional dos vestibulares brasileiros, com 20 questões de múltipla escolha que cobrem os momentos cruciais da série.

A relação de candidatos por vaga espelha a do vestibular de medicina da Universidade de São Paulo (USP), um dos mais tradicionais e concorridos do país. Após a prova, será divulgado o ranking com os maiores especialistas brasileiros em Grey’s Anatomy, além do gabarito oficial.

A lista de convidados já foi encerrada pela Disney.

Experiência imersiva no conteúdo da série

Além do desafio intelectual, os participantes serão transportados para uma experiência imersiva dentro de réplica do Grey Sloan Memorial Hospital. O ambiente foi criado para resgatar as memórias afetivas dos fãs e ficará disponível por tempo limitado em São Paulo.

Todas as 20 temporadas de Grey’s Anatomy estão disponíveis exclusivamente no Disney+. A iniciativa do vestibular reforça o compromisso da plataforma em oferecer experiências únicas e engajadoras para o público, valorizando a conexão afetiva dos fãs com suas séries favoritas.

Onde assistir a 'Grey's Anatomy'?

As 20 temporadas de Grey’s Anatomy estão disponíveis no Disney+.