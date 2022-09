Fim do casamento? Gisele Bündchen e Tom Brady estão vivendo separados, diz CNN

Seria o fim do casamento entre Gisele e Tom Bady? Uma fonte próxima do famoso casal afirmou à CNN que os astros estão passando por "problemas conjugais". Casados desde 2009, há boatos de que ambos estejam "vivendo separados", como afirmou outra fonte ao jornal.

As principais queixas são relativas à agenda de Brady com a NFL que tem feito conflitos com Bündchen e os filhos. Procurada pela CNN, a assessora do casal ainda não se pronunciou sobre o assunto.

"Um jogo muito violento"

Em uma entrevista a Elle, publicada na última semana, uma Gisele de 42 anos e preocupada declarou que se sentia temerosa pelo retorno do marido aos campos.

"É um esporte muito violento, tenho meus filhos e gostaria que ele estivesse mais presente", disse Bündchen à Elle. "Tive essas conversas com ele várias e várias vezes. Mas, no final das contas, sinto que todos precisam tomar uma decisão que funcione. Ele também precisa seguir sua alegria."

Ainda durante a entrevista, após comentar sobre alguns projetos que pretende fazer no Brasil, a modelo destacou que anunciará mudanças em breve. "Sinto-me muito realizada dessa forma, como mãe e como esposa”, diz ela. “Mas agora vai ser a minha vez. Não é como se eu fosse ficar no vale para sempre [...] Eu tenho uma lista enorme de coisas que quero fazer. Aos 42 anos, eu me sinto mais conectada com meu propósito", finalizou.

Carreira ou família?

No começo do ano, Brady, de 45 anos, anunciou que se aposentaria da NFL — decisão que, alguns dias depois, o fez voltar atrás. Ainda na National Football League, ele teria tirado 11 dias de licença dos campos no mês de agosto "para lidar com problemas pessoais", conforme declarou o técnico do time, Todd Bowles.

Na última terça-feira, 13, durante o "Let's Go!", podcast apresentado por ele e Jim Gray, o astro do futebol americano dizia estar cansado de "perder momentos importantes" por causa da carreira.

"Não tenho um Natal há 23 anos, não tenho um Dia de Ação de Graças há 23 anos, não comemorei aniversários com pessoas importantes para mim, que nasceram de agosto ao final de janeiro. Não posso estar em funerais e não posso estar em casamentos", disse Brady a Gray. "Acho que chega um ponto em sua vida em que você diz: 'Sabe de uma coisa? Já estou cheio, já chega, é tempo de seguir em frente, para passar para outras partes da vida.'"

