Tom Brady se diz fã de criador da Ethereum e pede bitcoin para torcedor

No último sábado, 19, Tom Brady veio à público no Twitter para elogiar Vitalik Buterin. A razão, além de sua admiração pelo criador da Ethereum, teria sido uma série de brincadeiras dos internautas quanto a uma suposta semelhança física entre os dois.

Publicações que diziam coisas como “Esse cara parece o clone que o Tom Brady guarda no porão para sugar sua juventude de vez em quando” e “É assim que o Tom Brady estaria se se alimentasse de comida de cachorro” chamaram a atenção de ambos nas redes após Vitalik Buterin estrelar a capa da revista TIME.

I didn't even know who Tom Brady is, had to ask people around me. My best guess was that he was the actor from Mission Impossible. pic.twitter.com/MLWVcbtPHc — vitalik.eth (@VitalikButerin) March 18, 2022

“Os tuítes citando minha nova capa na TIME são realmente incríveis. Estes nem foram escolhidos a dedo, é praticamente uma obra de arte após a outra. Recomendo a leitura”, publicou Vitalik, em tom de brincadeira.

O criador da Ethereum ainda revelou que teve que perguntar às pessoas quem era Tom Brady, pois não o conhecia. “Nem sabia quem era Tom Brady, tive que perguntar às pessoas. Meu melhor palpite era de que se tratava do ator de ‘Missão Impossível’”, disse Vitalik, citando o ator Tom Cruise.

Não demorou para que Tom Brady ficasse sabendo da brincadeira. O campeão da NFL ainda aproveitou para tietar Buterin e agradecê-lo pela tecnologia que possibilitou a existência de sua plataforma de NFTs, a Autograph.

What’s up Vitalik! You may not know me but just wanted to say I’m a big fan of yours. thank you for everything you’ve built in the world of crypto, otherwise @Autograph wouldn’t have been possible. Hope I get to meet you some day you’re the 🐐 https://t.co/W6PxS5P78M — Tom Brady (@TomBrady) March 19, 2022

“E aí, Vitalik! Você pode não me conhecer, mas eu gostaria de dizer que sou um grande fã seu. Obrigada por tudo o que construiu no mundo cripto, pois caso contrário, a Autograph não existiria. Espero te conhecer um dia, você é o cara!”, publicou Brady.

Para além dos campos de futebol americano, o marido de Gisele Bündchen é um dos mais famosos entusiastas das criptomoedas e NFTs. Com uma série de investimentos no setor, o jogador não esconde seu otimismo nas redes sociais.

Ainda no sábado, 19, Brady voltou a gerar polêmica no Twitter ao brincar com sua desistência da aposentadoria. O quarterback descobriu o caso de um fã nada sortudo que pagou US$ 518.628 pela bola de seu “último” touchdown da carreira. No entanto, apenas um dia depois, Brady acabou desistindo da aposentadoria e anunciou seu retorno à NFL e, por este motivo, a bola perdeu quase totalmente o seu valor.

Hey @FTX_Official …could we donate a Bitcoin to the charity of this person’s choice?! 😂 https://t.co/oDX0M3ysX1 pic.twitter.com/iI3kZo5KA6 — Tom Brady (@TomBrady) March 18, 2022

“Ei FTX... poderíamos doar um bitcoin para a instituição de caridade da escolha dessa pessoa?”, disse Brady, mencionando a corretora de criptomoedas FTX e inserindo emojis de risada.

