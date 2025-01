Filmes do Festival da Primavera arrecadam RMB 100 mi em 5 horas e batem recorde

Faltando dez dias para o início do Ano da Serpente, a pré-venda dos filmes do Festival da Primavera 2025 na China começou a todo vapor. Às 9h do dia 19 de janeiro, seis novos títulos foram disponibilizados: The Legend of the Condor Heroes: The Great Hero, Ne Zha: Birth of the Demon Child, Detetive Chinatown 1900, Creation of the Gods II: Demon Force, Operation Leviathan e Boonie Bears: Future Reborn.

De acordo com dados da plataforma Alidengta, o marco de RMB 100 milhões em bilheteria foi alcançado em apenas 5 horas e 28 minutos, estabelecendo um novo recorde. Em 12 horas, as vendas superaram RMB 160 milhões (cerca de US$ 21,8 milhões), com Xangai liderando as arrecadações, acumulando mais de RMB 8 milhões.

Produções destacam a cultura e o apelo visual

Conhecido por atrair milhões de espectadores, o Festival da Primavera deste ano é marcado por grandes franquias que celebram a cultura chinesa. A maioria dos filmes está enraizada em mitos, lendas e elementos tradicionais, refletindo a herança cultural do país. Promoções de ingressos e o período prolongado de férias ajudaram a impulsionar as vendas.

Entre os destaques está The Legend of the Condor Heroes: The Great Hero, que lidera a pré-venda com mais de RMB 60 milhões arrecadados apenas no primeiro dia do Ano Novo Lunar. O filme, baseado na obra de Jin Yong, acompanha a saga de Guo Jing e Huang Rong em uma narrativa épica que mistura intrigas e artes marciais.

Outros títulos que prometem sucesso

Além de The Legend of the Condor Heroes: The Great Hero, outros lançamentos geram grande expectativa:

Ne Zha: Birth of the Demon Child: sequência do sucesso de 2019, promete continuar a narrativa visualmente deslumbrante que conquistou milhões.

Creation of the Gods II: Demon Force: amplia o universo mitológico do antecessor, que encerrou 2023 com RMB 2,6 bilhões em bilheteria.

Detetive Chinatown 1900: suspense cômico que retorna às origens da série, ambientado na Chinatown de São Francisco.

Operation Leviathan: sequência de *Operation Red Sea*, aposta em cenas futuristas de ação submarina com tecnologia de ponta.

Boonie Bears: Future Reborn: animação familiar que busca equilibrar entretenimento infantil e reflexões modernas, consolidando a franquia como uma das preferidas do público.

Festival da Primavera: uma celebração do cinema e da cultura

O Festival da Primavera não é apenas um momento de recordes de bilheteria, mas também uma celebração da herança cultural chinesa. Produções que misturam mitologia, ação e nostalgia cativam tanto o público local quanto internacional.

Com o mercado cinematográfico chinês crescendo exponencialmente e grandes franquias consolidando suas histórias, 2025 já desponta como um ano histórico para a indústria do entretenimento na China.