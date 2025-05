Filme sobre Daiane dos Santos terá Viola Davis na colaboração

O filme “A Menina que Voa” vai contar a história da ex-ginasta brasileira Daiane dos Santos, uma das maiores referências da ginástica artística no Brasil e pioneira ao se tornar a primeira campeã mundial da modalidade no país, em 2003.

Daiane, nascida em Porto Alegre, começou a treinar ainda criança e superou barreiras sociais e raciais para alcançar o auge do esporte, criando movimentos inéditos que hoje levam seu nome — o “Dos Santos I” (duplo twist carpado) e o “Dos Santos II” (duplo twist esticado), este último raramente reproduzido com sucesso por outras ginastas.

Ela também representou o Brasil em três Olimpíadas (Atenas 2004, Pequim 2008 e Londres 2012) e conquistou diversas medalhas em competições internacionais, tornando-se um ícone para atletas negras e sul-americanas.

Viola Davis se une à produção

A participação da atriz e produtora americana Viola Davis no projeto é fundamental para dar ainda mais visibilidade e força à produção. Viola Davis, vencedora do Oscar, entrou para o time de bastidores do longa por meio da sua empresa produtora, a Ashé Ventures, que fará a coprodução ao lado da brasileira Maria Farinha Filmes.

Essa parceria internacional reforça o potencial global da história de Daiane, que será retratada em um filme de ficção ambientado entre as décadas de 1990 e 2000, período que marcou o auge da ginasta.

Roteiro abordará desafios pessoais e racismo no esporte

O roteiro, assinado por Janaina Tokitaka e Flávia Vieira, abordará não apenas a trajetória esportiva da atleta, mas também os desafios pessoais, o racismo enfrentado no esporte e a pressão intensa dos bastidores da ginástica artística.