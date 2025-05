Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta quinta-feira, 15

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "Madagascar 3: Os Procurados" ("Madagascar 3: Europe's Most Wanted", no título original), lançado em 2012, nesta quinta-feira, 15.

O elenco conta com estrelas como Ben Stiller, David Schwimmer, Chris Rock, Jada Pinkett Smith, entre outros. A direção é de Eric Darnell, Tom Mcgrath e Conrad Vernon. O filme teve orçamento de US$ 145 milhões e faturou mais de US$ 746,9 milhões.

Assista ao trailer de 'Madagascar 3: Os Procurados'

Qual é a sinopse de 'Madagascar 3: Os Procurados'?

Alex, Marty, Melman, Gloria e os outros deixam a África rumo à Europa. Lá são perseguidos pelo controle animal e acabam entrando num circo para voltar para casa

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta quinta-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

