Filho de Rob e Michele Reiner nega culpa pelos assassinatos dos pais

O filho do cineasta Rob Reiner e da fotógrafa Michele Singer Reiner voltou a enfrentar o sistema de Justiça americano ao se declarar não culpado das acusações de assassinato dos próprios pais em uma audiência realizada nesta segunda-feira, 23, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A declaração foi feita em tribunal ao lado de sua defesa pública após adiamentos e mudanças na representação legal.

Acusado de matar os pais

Nick Reiner, de 32 anos, responde a duas acusações de homicídio qualificado em primeiro grau relacionadas às mortes de Rob e Michele. Os dois foram encontrados sem vida em sua casa, em Los Angeles, no dia 14 de dezembro de 2025. As investigações apontam que ambos foram vítimas de múltiplos ferimentos por arma branca, e o próprio Nick foi preso na noite do mesmo dia, mantendo-se encarcerado sem direito a fiança desde então.

Durante a brevíssima audiência na Corte Superior do Condado de Los Angeles, Reiner permaneceu em silêncio na maior parte do tempo, respondendo apenas perguntas protocolares do juiz. Sua então antiga representação, o advogado Alan Jackson, retirou-se do caso em janeiro, sem razões divulgadas, e a defesa passou às mãos da defensora pública Kimberly Greene, que entrou com o plea de “não culpado” em nome de Nick.

Processo em andamento

O promotor do caso indicou que o processo ainda está em fases preliminares e que a decisão sobre se a acusação pedirá pena de morte ou prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional dependerá da revisão de extensa documentação e da conclusão dos laudos forenses. A próxima audiência processual está marcada para o próximo dia 29 de abril.

Da aposentadoria à Marvel: por que Mark Ruffalo quase desistiu da atuação

O caso provocou ampla atenção na mídia e entre colegas do meio cinematográfico, dada a notoriedade de Rob Reiner, diretor de filmes clássicos e figura pública conhecida tanto pelo trabalho artístico quanto por seu engajamento político. Ao longo do processo, a defesa de Nick tem sinalizado potenciais argumentos relacionados à sua história de saúde mental e dificuldades com dependência, temas que vêm sendo explorados em contextos públicos e legais, mas nenhum motivo oficial foi confirmado pelas autoridades até o momento.