De 'Tubarão' a 'Star Wars: peças raras de filmes vão a leilão - veja valores

Evento nos EUA coloca à venda itens autênticos usados em filmes icônicos e pode arrecadar cerca de US$ 9 milhões

3. Star Wars (Kevin Winter/Getty Images))

Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 06h37.

Objetos originais usados em clássicos de Hollywood estarão no centro de um dos maiores leilões de memorabilia do cinema em 2026. A casa especializada Propstore anunciou que mais de 1.500 itens de filmes e séries serão colocados à venda em Los Angeles, entre 25 e 27 de março, com expectativa de arrecadação de cerca de US$ 9 milhões.

Entre os destaques estão o arpão utilizado em “Tubarão” (1975), de Steven Spielberg, e uma cabeça original de C-3PO, vista em “Star Wars: O Império Contra-Ataca”.

Item raro de filme pode alcançar US$ 700 mil

Foto: Divulgação Propstore

A peça de Star Wars, que possui iluminação interna e foi usada na produção da trilogia original, aparece como um dos lotes mais valiosos do catálogo. A estimativa de venda varia entre US$ 350 mil e US$ 700 mil.

Itens ligados à franquia criada por George Lucas costumam liderar disputas em leilões internacionais, sobretudo quando fazem parte dos filmes clássicos da saga.

Arpão de 'Tubarão' também se destaca

Outro destaque é o arpão manuseado pelos personagens Quint e Matt Hooper em “Tubarão”, longa que completou 50 anos em 2025. O objeto tem valor estimado entre US$ 250 mil e US$ 500 mil.

A vara de pesca de Quint, também utilizada no filme, integra o leilão com projeção de venda entre US$ 75 mil e US$ 150 mil.

Itens de 'Gladiador'e 'Harry Potter' entram no catálogo

Foto: Divulgação Propstore

O leilão da Propstore inclui ainda a jaqueta usada por Arnold Schwarzenegger em “O Exterminador do Futuro”, capacetes vistos em “Gladiador” e um exemplar original do Mapa do Maroto, de “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban”.

No universo bruxo, o mapa — entregue a Harry pelos gêmeos Fred e George Weasley — revela os corredores de Hogwarts e a movimentação de seus habitantes. A estimativa de venda do item varia entre US$ 40 mil e US$ 80 mil.

Foto: Divulgação Propstore

Além da participação presencial, compradores internacionais poderão dar lances online.

