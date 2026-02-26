De 'Tubarão' a 'Star Wars: peças raras de filmes vão a leilão - veja valores

Objetos originais usados em clássicos de Hollywood estarão no centro de um dos maiores leilões de memorabilia do cinema em 2026. A casa especializada Propstore anunciou que mais de 1.500 itens de filmes e séries serão colocados à venda em Los Angeles, entre 25 e 27 de março, com expectativa de arrecadação de cerca de US$ 9 milhões.

Entre os destaques estão o arpão utilizado em “Tubarão” (1975), de Steven Spielberg, e uma cabeça original de C-3PO, vista em “Star Wars: O Império Contra-Ataca”.

Item raro de filme pode alcançar US$ 700 mil

Foto: Divulgação Propstore

A peça de Star Wars, que possui iluminação interna e foi usada na produção da trilogia original, aparece como um dos lotes mais valiosos do catálogo. A estimativa de venda varia entre US$ 350 mil e US$ 700 mil.

Itens ligados à franquia criada por George Lucas costumam liderar disputas em leilões internacionais, sobretudo quando fazem parte dos filmes clássicos da saga.

Arpão de 'Tubarão' também se destaca

Outro destaque é o arpão manuseado pelos personagens Quint e Matt Hooper em “Tubarão”, longa que completou 50 anos em 2025. O objeto tem valor estimado entre US$ 250 mil e US$ 500 mil.

A vara de pesca de Quint, também utilizada no filme, integra o leilão com projeção de venda entre US$ 75 mil e US$ 150 mil.

Itens de 'Gladiador'e 'Harry Potter' entram no catálogo

Foto: Divulgação Propstore

O leilão da Propstore inclui ainda a jaqueta usada por Arnold Schwarzenegger em “O Exterminador do Futuro”, capacetes vistos em “Gladiador” e um exemplar original do Mapa do Maroto, de “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban”.

No universo bruxo, o mapa — entregue a Harry pelos gêmeos Fred e George Weasley — revela os corredores de Hogwarts e a movimentação de seus habitantes. A estimativa de venda do item varia entre US$ 40 mil e US$ 80 mil.

Foto: Divulgação Propstore

Além da participação presencial, compradores internacionais poderão dar lances online.