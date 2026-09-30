'Coven Academy': sobre o que é a nova série do Disney+ que estreia nesta semana?

'Coven Academy': nova série do Disney+ explora uma escola de magia em Nova Orleans (Disney+ / Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 15h24.
Última atualização em 30 de setembro de 2026 às 15h28.
O Disney+ estreia na próxima sexta-feira, 2, "Coven Academy", nova série sobrenatural voltada ao público adolescente. Criada por Tim Federle, de "High School Musical: A Série: O Musical", a produção combina fantasia, mistério, romance e conflitos em uma escola secreta de magia em Nova Orleans.
A história acompanha Briar Roberts, uma adolescente de Nova York que descobre ser uma bruxa e chega a uma misteriosa escola de magia em Nova Orleans.
No local, ela passa a integrar um clã de jovens bruxas e feiticeiros enquanto tenta descobrir o que aconteceu com sua mãe. Ao mesmo tempo, uma força sombria e vingativa volta sua atenção para os estudantes que podem formar a próxima geração do coven.
Além de aprender a controlar os próprios poderes, Briar precisa enfrentar um conflito entre bruxas e vampiros e lidar com um primeiro amor proibido.
Malina Weissman interpreta Briar, enquanto Malachi Barton vive Jake, um bruxo magnético com um lado perigoso.
O elenco também conta com Jordan Leftwich como Sasha, uma estudante empática capaz de ler mentes; Ora Duplass como Tegan, uma bruxa que controla o tempo; e Louis Thresher como Ollie, um vampiro recém-transformado.
Tiffani Thiessen interpreta a Srta. Graves, diretora da escola, e Devon Sawa faz participação especial como o Sr. Cole, um professor bruxo.
A primeira temporada de "Coven Academy" chega completa ao Disney+ nesta sexta-feira, 2.
A série é contada por meio de capítulos rápidos e dinâmicos, formato criado para acompanhar o ritmo da história e envolver o público nos mistérios da escola.
A produção é da Chorus Boy Productions, de Tim Federle, em associação com a Disney Kids & Family.