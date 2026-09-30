Como jogar 'Resident Evil' em ordem cronológica? Veja a lista

'Resident Evil': confira a sequência dos principais jogos de acordo com os acontecimentos da narrativa (Capcom/Reprodução)
Freelancer
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 15h24.
A franquia Resident Evil, da Capcom, construiu uma história que atravessa décadas, com surtos biológicos, experimentos clandestinos e organizações envolvidas em ameaças de escala global.
Lançados desde 1996, os jogos apresentam acontecimentos que nem sempre seguem a ordem de chegada ao mercado. "Resident Evil 0", por exemplo, foi lançado em 2002, mas se passa antes dos eventos do primeiro título.
Para acompanhar a narrativa em sequência, é necessário considerar as datas em que cada história acontece dentro do universo da série. A cronologia começa em 1998, com os experimentos da Umbrella Corporation, e avança até os eventos mais recentes da franquia.
A sequência abaixo reúne os principais jogos da franquia, incluindo os capítulos derivados que ajudam a compreender a trajetória dos personagens e a expansão das ameaças biológicas.
Os remakes ocupam a mesma posição cronológica dos jogos originais, pois recontam os mesmos acontecimentos com mudanças na apresentação e em alguns elementos da narrativa.
A história acompanha Rebecca Chambers, integrante da equipe Bravo da unidade especial S.T.A.R.S., e Billy Coen, um ex-militar condenado à morte. Durante uma investigação nas Montanhas Arklay, os dois encontram um trem tomado por criaturas infectadas e descobrem informações sobre os experimentos da Umbrella Corporation.
O jogo funciona como um prelúdio da franquia e apresenta detalhes sobre a origem do surto que levaria aos acontecimentos do primeiro título.
O primeiro jogo da série acompanha Chris Redfield e Jill Valentine, integrantes da equipe Alpha da S.T.A.R.S., enviados para investigar o desaparecimento do grupo Bravo.
A investigação leva os agentes à Mansão Spencer, onde encontram zumbis, criaturas mutantes e evidências de experimentos conduzidos pela Umbrella. O episódio estabelece a base da narrativa e apresenta personagens centrais para os capítulos seguintes.
O remake lançado em 2002 amplia a experiência com gráficos atualizados, novas áreas e elementos adicionais da história.
A trama acompanha Jill Valentine durante o colapso de Raccoon City. A personagem tenta escapar da cidade enquanto é perseguida por Nemesis, uma criatura criada para eliminar integrantes da S.T.A.R.S..
O jogo começa antes dos acontecimentos de "Resident Evil 2" e avança para além deles, acompanhando diferentes momentos do surto. O remake de 2020 reconta a história com mudanças na estrutura e no desenvolvimento de algumas cenas.
A história acompanha Leon S. Kennedy, um policial novato, e Claire Redfield, que chega a Raccoon City em busca do irmão Chris.
Os dois enfrentam a infestação de zumbis e descobrem a relação entre o surto e os experimentos da Umbrella. O jogo também apresenta William Birkin e o vírus G, que ampliam a dimensão da ameaça biológica.
O remake de 2019 atualiza a experiência e mantém os principais acontecimentos da narrativa original.
Os dois jogos acompanham sobreviventes comuns durante o surto de Raccoon City. As histórias acontecem em diferentes pontos da cidade e mostram a crise a partir da perspectiva de personagens que não pertencem à S.T.A.R.S..
Os títulos ampliam o retrato do colapso urbano e exploram locais como hospitais, delegacias e áreas comerciais.
Claire Redfield continua sua busca por Chris após os acontecimentos de Raccoon City. A investigação a leva à Ilha Rockfort, onde ela enfrenta novas ameaças ligadas à Umbrella.
Chris também assume papel central na história, que apresenta a família Ashford e aprofunda a rivalidade com Albert Wesker. O jogo conecta os eventos de Raccoon City aos conflitos que se desenvolvem nos capítulos seguintes.
Seis anos após o desastre de Raccoon City, Leon S. Kennedy trabalha para o governo dos Estados Unidos. Ele recebe a missão de resgatar Ashley Graham, filha do presidente, sequestrada por um grupo religioso em uma região rural da Espanha.
Durante a operação, Leon descobre uma ameaça relacionada ao parasita Las Plagas. O jogo marca uma mudança na franquia, com foco maior na ação e no combate em terceira pessoa.
O remake de 2023 atualiza a aventura e expande elementos da história original.
A história acompanha Jill Valentine e Chris Redfield em uma investigação envolvendo a organização bioterrorista Il Veltro e o navio Queen Zenobia.
O jogo se passa entre "Resident Evil 4" e "Resident Evil 5" e explora a atuação da BSAA, organização criada para combater o bioterrorismo.
Chris Redfield viaja para a região africana de Kijuju, onde atua ao lado de Sheva Alomar em uma operação contra o tráfico de armas biológicas.
A investigação revela uma nova ameaça ligada a Albert Wesker e aos experimentos com o vírus Uroboros. O jogo retoma conflitos iniciados nos primeiros capítulos e amplia a história da Umbrella e de seus antigos colaboradores.
Claire Redfield e Moira Burton são sequestradas e levadas a uma ilha onde precisam enfrentar criaturas infectadas. A história também acompanha Barry Burton, que chega ao local em busca da filha.
O jogo apresenta Alex Wesker e o vírus T-Phobos, além de explorar os efeitos psicológicos dos experimentos biológicos. A narrativa conecta personagens de diferentes fases da franquia.
O jogo reúne diferentes campanhas protagonizadas por Leon S. Kennedy, Chris Redfield, Jake Muller e Ada Wong.
As histórias se cruzam em meio a ataques bioterroristas em diferentes regiões do mundo. O título amplia a escala dos conflitos e apresenta novas variantes do vírus C, responsável por transformar pessoas e animais em criaturas perigosas.
Ethan Winters viaja para uma propriedade rural na Louisiana após receber uma mensagem de sua esposa, Mia, desaparecida há três anos.
No local, ele encontra a família Baker, cujos integrantes foram afetados por uma ameaça biológica ligada a uma jovem chamada Eveline. O jogo apresenta uma nova perspectiva em primeira pessoa e inaugura o arco narrativo de Ethan.
A história continua alguns anos depois dos acontecimentos de "Resident Evil 7: Biohazard". Ethan Winters parte em busca de sua filha, Rose, e chega a uma vila isolada na Europa.
No local, ele enfrenta criaturas e líderes ligados à misteriosa Mãe Miranda. A narrativa aprofunda a origem de algumas ameaças biológicas e conecta o arco de Ethan a elementos antigos da franquia.
A expansão de "Resident Evil Village" acompanha Rose Winters, filha de Ethan, 16 anos após os eventos do jogo principal.
A jovem tenta compreender e controlar suas habilidades especiais ao entrar em contato com uma substância ligada aos acontecimentos da vila. O conteúdo adicional encerra o arco da família Winters apresentado nos dois jogos anteriores.
"Resident Evil Requiem" dá continuidade à franquia em 2026 e retoma a história ligada ao desastre de Raccoon City.
O jogo apresenta Grace Ashcroft, uma analista do FBI, e Leon S. Kennedy, que volta a enfrentar as consequências do surto ocorrido em 1998. A narrativa conecta personagens e acontecimentos de diferentes fases da série.
A trama se passa cerca de 30 anos após a destruição de Raccoon City e amplia a linha do tempo da franquia.