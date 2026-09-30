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Quando estreia a nova temporada de 'Tokyo Revengers' no Disney+?

O anime mistura ação e aventura, animação, fantasia e elementos policiais

'Tokyo Revengers': nova temporada do anime chega ao Disney+ nesta semana (Hulu / Divulgação)

'Tokyo Revengers': nova temporada do anime chega ao Disney+ nesta semana (Hulu / Divulgação)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 15h59.

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A quarta temporada de "Tokyo Revengers" estreia nesta sexta-feira, 2, no Disney+. Intitulada "War of the Three Titans Arc", a nova fase do anime dá continuidade à história de Takemichi, que continua tentando alterar o passado para salvar pessoas importantes de seu futuro.

Desta vez, o protagonista volta a enfrentar as consequências das disputas entre gangues que marcaram sua trajetória. Com novos confrontos, alianças e viagens no tempo pela frente, a temporada promete avançar a história de Takemichi em uma das fases mais importantes da trama.

Quando a nova temporada estreia no Disney+?

De acordo com o calendário mais recente fornecido para o streaming, "Tokyo Revengers: War of the Three Titans Arc" estreia nesta sexta-feira, 2.

O cronograma também informa que novos episódios serão lançados semanalmente às sextas-feiras, com capítulos previstos para 9, 16, 23 e 30 de outubro.

Qual é a história de "Tokyo Revengers"?

A série acompanha Takemichi, que atravessa um momento difícil de sua vida ao descobrir que a garota que amava desde a época da escola foi morta pela gangue Tokyo Manji.

No dia seguinte, enquanto espera o trem em uma estação, ele é empurrado nos trilhos. Em vez de morrer, porém, Takemichi percebe que viajou no tempo e voltou aos anos de escola.

A partir daí, ele ganha a oportunidade de reescrever a própria história e tentar impedir a morte da garota que amava.

Onde assistir a 'Tokyo Revengers'?

"Tokyo Revengers" está disponível no Disney+. A série mistura ação e aventura, animação, fantasia e elementos policiais.

Confira o trailer

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