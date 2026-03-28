Filho de Pablo Escobar lança série e mostra vida 'fora do crime'

A série “Dear Killer Nannies: Criado por Assassinos”, baseada na infância de Sebastián Marroquín, estreia em 1º de abril no Disney+ e apresenta uma narrativa centrada na possibilidade de mudança, mesmo em contextos marcados pelo narcotráfico.

A produção acompanha a história de Juan Pablo Escobar, nome de nascimento de Marroquín, que cresceu cercado por segurança armada em um ambiente de isolamento e violência criado por seu pai, o narcotraficante Pablo Escobar. Ainda criança, o protagonista começa a perceber a realidade por trás da figura paterna.

Em entrevista à agência AFP, Marroquín afirmou que a série busca transmitir a mensagem de que “é possível mudar” e seguir um caminho diferente, independentemente da origem familiar.

História da série sobre o filho de Pablo Escobar

A trama gira em torno de Juampi, um menino que convive com a violência e a tensão do universo do narcotráfico, mesmo sem compreender completamente o que acontece ao seu redor.

Ao longo dos episódios, a narrativa explora o impacto psicológico desse ambiente, com situações traumáticas e momentos decisivos da infância, incluindo eventos ligados à morte de Pablo Escobar.

Criada por Sebastián Marroquín em parceria com Sebastián Ortega e Pablo Farina, a produção teve episódios exibidos no festival Series Mania, na França, antes do lançamento no streaming.

Série faz críticas à romantização do narcotráfico

A série propõe uma abordagem diferente de outras produções sobre o tema ao evitar a construção de uma imagem atrativa do crime. Marroquín critica narrativas como “Narcos” e “Pablo Escobar: O Patrão do Mal”, apontando que esse tipo de conteúdo pode reforçar interpretações distorcidas sobre o narcotráfico.

A proposta é apresentar a história como um alerta, destacando consequências e impactos, sobretudo para o público mais jovem.

Vida após Pablo Escobar

Após a morte de Pablo Escobar, em 1993, a família deixou a Colômbia e passou a viver com novas identidades.

Sebastián Marroquín construiu carreira fora do contexto do crime, atuando como arquiteto, designer industrial e escritor. Ele também realiza palestras e publicou livros sobre os efeitos do narcotráfico.

Segundo o filho de Escobar, sua trajetória busca mostrar, na prática, que é possível seguir um caminho diferente daquele vivido na infância.

Quando estreia 'Dear Killer Nannies: Criado por Assassinos'?

A série "Dear Killer Nannies: Criado por Assassinos" estreia em 1º de abril no Disney+.