Victoria Jones: filha de Tommy Lee Jones foi presa três vezes em 2025

Victoria Jones, filha do ator americano Tommy Lee Jones, foi encontrada morta na manhã do dia 1º de janeiro de 2026 em um hotel de luxo em San Francisco, Califórnia.

O corpo da mulher de 34 anos foi descoberto no Fairmont Hotel, nas primeiras horas do Ano-Novo, após uma chamada de emergência. Paramédicos foram ao local, fizeram uma avaliação, mas ela já foi declarada morta ali mesmo.

Histórico policial

Ao longo de 2025, Victoria enfrentou vários problemas com a lei, tendo sido presa pelo menos três vezes no estado da Califórnia. Segundo o New York Post, em abril, ela foi detida no Condado de Napa em uma ocorrência que envolveu obstrução de agente da paz, estar sob influência de substância controlada e posse de narcóticos.

No mês seguinte, foi novamente detida em no Condado de Santa Cruz, embora os detalhes exatos dessa prisão não tenham sido divulgados. Em junho, retornou ao sistema judicial do Condado de Napa - dessa vez por acusações de violência doméstica e abuso de idoso. Victoria declarou-se inocente nos casos em Napa.

Causa da morte

Enquanto a causa oficial segue sob investigação, autoridades locais informaram que não há indícios de homicídio ou de envolvimento de terceiros. As autoridades também descartaram, até o momento, a hipótese de suicídio e não encontraram acessórios relacionados ao uso de droga.

Quem foi Victoria Jones

Nascida em 21 de abril de 1987, em Camp LeJeune, na Carolina do Norte, Victoria Kafka Jones teve uma carreira curta como atriz na infância. Atuou, junto com o pai, em “MIB: Homens de Preto II” (2002)" e no filme “Os Três Enterros de Melquiades Estrada” (2005), dirigido por Tommy Lee Jones. Também participou da série “One Tree Hill: Lances da Vida” (2003) e do longa “Dívida de Honra” (2014).

Victoria era filha de Tommy Lee Jones com sua segunda esposa, Kimberlea Cloughley, com quem o ator foi casado entre 1981 e 1996. Ela tinha um irmão mais velho, Austin Jones, de 43 anos.

Tommy Lee Jones, de 79 anos, é vencedor do Oscar e do Globo de Ouro por “O Fugitivo” e construiu uma carreira marcada por filmes como “JFK – A Pergunta que Não Quer Calar”, “Onde os Fracos Não Têm Vez” e a franquia “MIB”.