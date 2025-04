Fez a trend do boneco na caixa no ChatGPT? Veja como fazer a versão animada do action figure

Depois da 'febre' das imagens no estilo Studio Ghibli, um novo movimento criativo tomou conta das redes sociais. A brincadeira da vez é se transformar em uma “action figure” — aqueles bonecos super detalhados e colecionáveis inspirados em personagens da cultura pop e super-heróis.

A moda pegou tão forte que até famosos entraram na onda. E não é só criar uma imagem estática: a tendência agora envolve dar vida à versão colecionável de si mesmo.

Bonecos personalizados com inteligência artificial

Com ajuda da IA, os usuários estão criando suas versões miniaturizadas — embaladas em caixas personalizadas, como os brinquedos reais. É possível incluir acessórios como celular, itens de trabalho e outros objetos que representam o personagem. E não para por aí: dá até para animar o boneco, mostrando-o saindo da caixa e ganhando vida em vídeos compartilháveis.

O movimento ganhou impulso com a chegada do GPT-4o, a nova versão do modelo da OpenAI. Agora, além de texto, a ferramenta consegue gerar imagens com mais realismo e agilidade, direto a partir de comandos simples.

Sucesso na internet

A tendência começou internacionalmente, com a hashtag #actionfigure ultrapassando 297 mil posts no TikTok. Mas logo conquistou os brasileiros. Segundo o Google Trends, a procura por “como fazer boneco na caixa no ChatGPT” cresceu 140% no país na última semana.

Famosos como o chef Erick Jacquin e a apresentadora Adriane Galisteu já compartilharam suas versões de bonecos, ajudando a impulsionar ainda mais a popularidade do desafio.

Alguns usuários foram além e criaram versões em vídeo das suas figuras. Utilizando várias ferramentas de IA em conjunto, como Pixverse e Kling, é possível transformar a imagem estática em uma sequência animada, na qual o boneco se movimenta ou interage com elementos.

Entre os exemplos mais criativos estão vídeos de personagens saindo da caixa por conta própria ou sendo retirados por uma mão humana. Há também figuras que pegam um dos acessórios da embalagem assim que ganham vida.

Quer criar o seu? Veja como começar

Não existe uma fórmula exata para gerar a imagem estilo action figure, mas com a combinação certa de ferramentas e instruções, você pode participar da trend e criar sua própria versão animada. A EXAME preparou um guia com o passo a passo para te ajudar nessa jornada criativa.

Use o site ou app ChatGPT com a versão capaz de gerar imagens (GPT-4o). Escreva o comando a partir desta recomendação: "Crie uma imagem de um boneco(a) no estilo action figure, dentro de uma caixinha de brinquedo. Use como referência a imagem da pessoa que envio no upload a seguir. Ao lado do boneco(a) estarão seus os seguintes acessórios: (descreva quais são)". Você pode detalhar roupas, pose, estilo ou elementos que quer incluir. O ChatGPT gera a imagem em alguns segundos. Em seguida, faça o download do arquivo.

Como transformar seu boneco na caixa em animação?

Além de criar a imagem do seu "action figure" com o ChatGPT, você também pode dar vida ao personagem com um vídeo animado. Veja o passo a passo: