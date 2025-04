Como seria seu pet se fosse uma criança? Veja como fazer a nova 'trend' do ChatGPT

Já pensou como seria se seu animal de estimação fosse uma criança? Muitos donos de pets já tratam seus bichinhos como bebês — e agora, com a inteligência artificial, é possível colocar essa imaginação em prática.

Com o ChatGPT, da OpenAI, na versão gratuita, é possível gerar até três imagens por dia a partir de fotos próprias, com a opção de personalizar diversos detalhes da ilustração. Essa ferramenta tem atraído muitos usuários que, por meio de comandos simples, podem criar representações criativas e até surreais de seus animais, em um estilo que vai desde personagens infantis até inspirações de estúdios de animação como o Studio Ghibli.

Veja como transformar seu pet em criança no ChatGPT

Aqui está o passo a passo para transformar seu animalzinho em uma criança com a ajuda da IA:

Acesse o site do ChatGPT; Faça login ou crie uma conta; Clique no símbolo “+” para carregar uma foto, selecionando a imagem do seu pet no computador; Escreva o comando: “Faça uma ilustração transformando o animal da foto em uma criança”. Você pode incluir detalhes como o estilo do desenho, roupas que o personagem deve usar, plano de fundo ou até a idade que deseja que o pet tenha na versão humana; Se o resultado não for o esperado, é possível pedir ajustes na ilustração.

Esse recurso é gratuito para os usuários da versão básica da plataforma, que têm direito a até três ilustrações por dia.

O ChatGPT tem se tornado uma ferramenta cada vez mais popular, especialmente com sua capacidade de gerar imagens detalhadas e criativas de forma simples. Além de transformar animais em crianças, a plataforma possibilita diversas outras possibilidades, como ilustrações no estilo dos quadrinhos da Turma da Mônica ou personagens inspirados em action figures. Quem se aventura nas funcionalidades do ChatGPT pode explorar um mundo de criatividade, gerando imagens únicas com base em comandos personalizados.