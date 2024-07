Festival de Parintins 2024: Boi Caprichoso é campeão pela 26ª vez

Pela 26ª vez, o Boi Caprichoso conquistou o título do 57º Festival de Parintins, em 2024, acumulando 139,8 pontos após três noites de apresentações. A vitória foi apertada: o Boi Garantido ficou em segundo lugar, com 139,7 pontos. A competição ocorreu no Bumbódromo, no interior do estado do Amazonas.

Para o Caprichoso, cujo tema foi "Cultura – O Triunfo do Povo", a vitória marca o tricampeonato consecutivo. O Garantido, que não vence desde 2019, buscava seu 33º troféu com o tema "Segredos do Coração".

Veja como foi a votação dos jurados

Ao todo, foram 21 itens avaliados com notas de zero a 10, incluindo toadas, alegorias e personagens de cada uma das agremiações. Na primeira noite, 28 de junho, ambos os bois empataram em várias categorias, mas o Caprichoso terminou com uma ligeira vantagem. A votação do Bloco C (artístico) terminou com 419,8 pontos para o Caprichoso e 419,7 pontos para o Garantido.

Na segunda noite, 29 de junho, os dois novamente garantiram notas iguais em diversas categorias, mas o Garantido acabou na frente por um décimo na categoria referente à coreografia. Assim, o segundo dia terminou com ambos bois empatados em 419,8 pontos.

Na terceira noite (30 de junho), a disputa foi ainda mais acirrada, mas o Caprichoso conseguiu recuperar pontos cruciais em categorias como "Ritual Indígena", "Lenda Amazônica" e "Vaquejada", garantindo a vitória.

Como funciona a disputa dos bois e quem é o maior campeão?

A disputa entre Garantido e Caprichoso é intensa e histórica, com cada boi buscando superar o outro a cada ano. O Boi Garantido é tradicionalmente conhecido por suas apresentações emocionantes e vibrantes, enquanto o Boi Caprichoso é celebrado por suas inovações e criatividade. Ao longo dos anos, a competição tem sido equilibrada, com ambos os bois conquistando vários títulos.

O festival é avaliado por jurados que analisam 21 itens em cada apresentação, incluindo evolução, coreografia, alegorias, entre outros. As notas são somadas ao final das três noites para determinar o campeão.

Tradição

O Festival de Parintins é uma celebração rica em tradição e espetáculos visuais. Cada boi conta com um time de itens oficiais, incluindo apresentadores, cantores, dançarinos e personagens folclóricos, que juntos competem para impressionar os jurados e o público. Os desfiles acontecem no Bumbódromo, uma arena especialmente construída para o evento, que acomoda cerca de 35 mil espectadores.

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial, escrito em conjunto com um jornalista da EXAME e revisado por nossa equipe editorial.