Após acordo, Globo vai transmitir Festival de Parintins 2024

Nesta quinta-feira,2, a Globo fechou um contrato para transmitir o Festival de Parintins 2024, que ocorre entre 28 e 29 de junho. A cobertura será feita pela Rede Amazônica, parceira da Globo na região Norte, e será disponibilizada em TV aberta para todo o Brasil.

Segundo informações do site F5, as negociações já estavam em andamento desde fevereiro e a oficialização do acordo foi confirmada pelo governador do Amazonas, Wilson Lima.

A parceria da Globo para transmitir o Festival de Parintins é válida apenas para este ano. Para os próximos anos, a experiência de 2024 será analisada antes de qualquer renovação ser considerada.

Efeito Isabelle

A decisão da emissora carioca de adquirir os direitos de transmissão do Festival de Parintins foi influenciada pelo sucesso de Isabelle Nogueira, terceira colocada no BBB 24 e cunhã-poranga do Boi Garantido.

Com a participação de Isabelle, o BBB 24 alcançou médias de audiência acima de 40 pontos em Manaus, tornando-se a cidade com maior audiência do reality show no Brasil.

Esta não será a primeira vez que Parintins terá uma transmissão nacional. Entre o final dos anos 2000 e o início dos anos 2010, o festival foi transmitido para todo o Brasil pela Band, porém, sem grande sucesso junto ao público.

Onde assistir ao Festival de Paritins 2024?

O evento será exibido na TV Globo e na Rede Amazônica (afiliada da emissora carioca na região Norte), além do canal pago Multishow. O festival também será transmitido pelo Globoplay.