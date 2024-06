Garantido x Caprichoso: o que é e como assistir ao Festival de Parintins

O Festival Folclórico de Parintins, também conhecido como Festival do Boi-Bumbá, é um dos eventos culturais mais importantes do Brasil. Realizado anualmente na cidade de Parintins, no Amazonas, o festival ocorre no último fim de semana de junho e atrai milhares de turistas e espectadores de todo o mundo. A festa é marcada pela competição acirrada entre os bois Garantido (vermelho) e Caprichoso (azul), que apresentam espetáculos grandiosos com música, dança e alegorias. Cada apresentação é uma exibição rica em cultura e tradição amazônica, com danças, toadas e encenações de lendas e mitos regionais.

Nos últimos anos, o festival ganhou ainda mais visibilidade graças à mídia e à participação de figuras públicas que ajudaram a divulgar a cultura do boi-bumbá para outras regiões do Brasil. Isso aumentou o interesse de pessoas do Sul e Sudeste do país, que antes não conheciam tão bem essa celebração.

Ex-BBB vira embaixadora do festival

Uma figura importante na popularização do festival nas regiões Sul e Sudeste do Brasil foi Isabelle Nogueira, ex-participante do Big Brother Brasil. Isabelle, que é dançarina e influenciadora digital, foi a Cunhã-Poranga do Boi Garantido. Sua participação no reality show ajudou a trazer visibilidade ao festival, apresentando a cultura do Boi-Bumbá a um público mais amplo e diversificado. Durante o programa, Isabelle compartilhou suas experiências no festival e a importância da celebração para a identidade cultural amazônica, despertando a curiosidade e o interesse de muitos que antes não conheciam a tradição.

Isabelle, com sua presença carismática e desempenho no BBB, foi nomeada embaixadora do Festival Folclórico de Parintins em 2024, reconhecimento concedido pela Prefeitura de Parintins. Ela agora representa oficialmente o festival em eventos nacionais e internacionais, ajudando a promover essa rica manifestação cultural.

Como assistir ao Festival de Parintins

O Festival de Parintins pode ser acompanhado de várias maneiras:

Transmissão ao vivo: A transmissão do evento será veiculada ao vivo para quem estará em Amazonas e em outros 13 estados brasileiros pela TV A Crítica (canal 4 em Manaus, canal 17.1 em São Paulo) e pelo YouTube de A Crítica, disponível para todo o país. Redes sociais: As redes sociais dos bois Garantido e Caprichoso, assim como de influenciadores envolvidos no evento, costumam compartilhar trechos das apresentações e bastidores, proporcionando uma visão mais íntima e detalhada do festival.

Quem é o maior campeão?

A disputa entre Garantido e Caprichoso é intensa e histórica, com cada boi buscando superar o outro a cada ano. O Boi Garantido é tradicionalmente conhecido por suas apresentações emocionantes e vibrantes, enquanto o Boi Caprichoso é celebrado por suas inovações e criatividade. Ao longo dos anos, a competição tem sido equilibrada, com ambos os bois conquistando vários títulos.

O festival é avaliado por jurados que analisam 21 itens em cada apresentação, incluindo evolução, coreografia, alegorias, entre outros. As notas são somadas ao final das três noites para determinar o campeão. Atualmente, o Boi Garantido possui uma ligeira vantagem em número de títulos (31 x 24).

Tradição

O Festival de Parintins é uma celebração rica em tradição e espetáculos visuais. Cada boi conta com um time de itens oficiais, incluindo apresentadores, cantores, dançarinos e personagens folclóricos, que juntos competem para impressionar os jurados e o público. Os desfiles acontecem no Bumbódromo, uma arena especialmente construída para o evento, que acomoda cerca de 35 mil espectadores.

Temas de 2024

Para o festival de 2024, o Boi Caprichoso apresentará o tema "Cultura, o Triunfo do Povo", enquanto o Boi Garantido trará "Segredos do Coração". Esses temas guiam as narrativas das apresentações, que são ricamente adornadas com coreografias, figurinos e alegorias que retratam lendas amazônicas e a cultura regional.