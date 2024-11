Fernanda Torres e Eunice Paiva são indicadas para medalha de mérito legislativo

A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) indicou a ativista Eunice Rubens Paiva e a atriz Fernanda Torres para receberem a medalha do mérito legislativo, uma das maiores honrarias concedidas pela Câmara dos Deputados. A informação foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, neste sábado 23.

O prêmio reconhece personalidades que contribuíram significativamente em suas áreas de atuação, refletindo o compromisso com causas sociais e culturais.

Segundo Maria do Rosário, a escolha de Eunice Paiva representa um marco na luta por memória, verdade e justiça, especialmente em um momento crítico para os direitos humanos no Brasil. Eunice, conhecida por sua atuação durante o período de repressão militar, é uma figura histórica na defesa de causas fundamentais para a democracia.

A indicação de Fernanda Torres foi motivada por sua interpretação marcante de Eunice Paiva em uma produção que destacou as complexidades e desafios enfrentados pela ativista. A deputada ressaltou que o trabalho da atriz transcende o aspecto cultural, promovendo também reflexão sobre questões sociais contemporâneas.

Homenagem anual reúne figuras notáveis

A medalha do mérito legislativo é concedida anualmente pela Câmara dos Deputados, celebrando contribuições relevantes para o desenvolvimento do país. A cerimônia de entrega, marcada para o dia 4 de dezembro, reunirá autoridades e personalidades de diversas áreas.

Neste ano, o evento reforça o papel da premiação como um espaço de celebração e análise das lutas sociais, destacando a importância de figuras que inspiram transformações positivas na sociedade brasileira.