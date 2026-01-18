Raul Jungmann, primeiro ministro da Segurança Pública, morre aos 73 anos

O ex-ministro Raul Jungmann morreu neste domingo, 18, aos 73 anos, em Brasília. Ele estava internado no Hospital DF Star, em Brasília, e lutava há anos contra um câncer. O velório ocorrerá em cerimônia reservada a familiares e amigos próximos.

Jungmann foi ministro da Reforma Agrária, durante o primeiro mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mas também entrou para a história da administração pública brasileira ao se tornar, em 2018, o primeiro ministro da Segurança Pública do país, pasta criada pelo então presidente Michel Temer em meio à escalada da violência e à intervenção federal no Rio de Janeiro.

A decisão de criar o ministério foi anunciada por Temer durante uma reunião com autoridades no Rio, em fevereiro daquele ano, quando o presidente defendeu uma maior presença e coordenação da União na área de segurança, diante das sucessivas operações com forças federais e até das Forças Armadas nos estados.

A criação da nova pasta tinha como objetivo centralizar políticas de segurança, fortalecer a atuação federal e dar respostas institucionais a um problema que se agravava em diversas regiões do país.

Jungmann, que à época ocupava o Ministério da Defesa, foi escolhido para comandar a nova estrutura, em razão de sua atuação na área de Segurança e Defesa e de sua relação de confiança com as Forças Armadas.

À frente do Ministério da Segurança Pública, Jungmann coordenou o emprego das Forças Armadas em operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), com destaque para a intervenção federal no Rio de Janeiro.

Apesar de sua curta existência, a pasta deixou como principal legado a defesa de uma reorganização federal da política de segurança. Nesse contexto, Jungmann foi um dos principais articuladores do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), aprovado em 2018.

O modelo prevê a integração das forças policiais e dos órgãos de inteligência da União, dos estados e dos municípios, uma diretriz que voltou a ser defendida pelo governo Lula como eixo estruturante da política de segurança pública.

Trajetória política de Jungmann

Ele também atuou como deputado federal pelo estado de Pernambuco e foi filiado aos partidos MDB e Cidadania (antigo PPS).

Natural de Recife, Raul Jungmann chegou a ingressar no curso de psicologia da Universidade Católica de Pernambuco, mas não concluiu a graduação.

Sua trajetória política começou ainda sob a ditadura militar, período em que se filiou ao MDB, legenda que fazia oposição ao regime. Na década de 1980, participou ativamente da campanha pelas Diretas Já.

Com a redemocratização, passou a integrar o Partido Comunista Brasileiro (PCB), o chamado Partidão, que mais tarde, sob a liderança do também pernambucano Roberto Freire, daria origem ao PPS, hoje rebatizado de Cidadania.

Raul Jungmann deixa a esposa e dois filhos.