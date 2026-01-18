Botão da desistência do BBB: o que o participante ao desistir do reality

A desistência de Pedro Henrique Espíndola marcou a noite deste domingo, 18, no Big Brother Brasil, o BBB 26, e reacendeu a dúvida sobre o que acontece com o participante que aperta o chamado "botão da desistência" para deixar o reality por vontade própria.

Pedro, que havia entrado no programa após ser escolhido pelo público na dinâmica da Casa de Vidro, no Sul do país, apertou o botão e encerrou de forma abrupta sua participação. O anúncio foi feito ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt, às 20h10, e representou a segunda saída oficial da temporada.

Desde os primeiros dias de confinamento, o vendedor ambulante se destacou como um dos nomes mais comentados do elenco. A visibilidade, no entanto, veio acompanhada de polêmicas. Com uma postura considerada provocativa por outros brothers, Pedro acumulou atritos e passou a ser apontado como um dos principais focos de tensão dentro da casa.

O clima se deteriorou de vez no início da noite de domingo, quando a participante Jordana Morais relatou aos colegas que teria sido vítima de uma tentativa de beijo à força dentro da despensa. Segundo o relato, Pedro teria segurado Jordana pelo pescoço após ela recusar a investida.

As consequências para quem aperta o 'botão da desistência'

Além do impacto no jogo, a saída voluntária traz consequências diretas fora da casa — especialmente no campo financeiro e contratual. De acordo com regras divulgadas pela própria emissora, a TV Globo, desistir do BBB equivale a romper o contrato de participação assinado antes do início do programa.

Ao aceitar entrar no reality, cada participante recebe um cachê inicial, dividido em quatro parcelas, sendo a primeira paga no momento da assinatura do contrato. Com a desistência, o brother perde o direito às parcelas restantes, além de todos os prêmios conquistados em provas, dinâmicas ou ações publicitárias realizadas dentro da casa.

Outro efeito imediato é o fim das oportunidades previstas no pós-reality. Diferentemente dos eliminados pelo público, quem desiste fica impedido de participar dos programas e ações promocionais organizados pela emissora após a saída, o que pesa especialmente para aqueles que buscavam projeção e contratos publicitários.

Além do contrato de participação, os brothers também assinam um rigoroso acordo de confidencialidade. Esse documento prevê multas elevadas para quem divulgar informações internas do programa, como bastidores, dados estratégicos ou detalhes comerciais da emissora.

Segundo apuração do UOL e informações do colunista André Romano, do Observatório da TV, a multa por quebra desse sigilo pode chegar a R$ 1,5 milhão, valor equivalente ao prêmio máximo de várias edições do BBB.

O humorista Nego Di, participante do BBB21, foi um dos notificados pela Globo após conceder entrevistas e revelar detalhes de bastidores. “O aviso dizia que vem um processo e tem as cláusulas que eu infringi. As cláusulas de segredo são vitalícias”, afirmou à época.

Por se tratarem de contratos protegidos por sigilo, ex-participantes que apertaram o botão de desistência não comentam publicamente sobre os termos ou valores envolvidos.