Lira cobra retratação de CEO do Carrefour e diz que irá pautar 'reciprocidade’ no Congresso

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), sugeriu nesta segunda-feira que o Congresso irá pautar medidas de “reciprocidade econômica” contra a França, após declaração do CEO do Carrefour, o francês Alexandre Bompard, de que iria deixar de comprar carnes vendidas por países do Mercosul. Em São Paulo, Lira também disse que o Brasil precisa dar uma “resposta clara” ao protecionismo da União Europeia, em especial da França.

"Nos incomoda muito o protecionismo europeu principalmente da França contra o Brasil, que deverá ter por parte do Congresso Nacional, em sua pauta, a lei da reciprocidade econômica entre países", afirmou o presidente da Câmara, sem detalhar quais medidas poderiam ser adotadas.— Não é possível que o senhor de um grupo importante como o Carrefour não se trata de uma declaração de praticamente não contratar as proteínas animais advindas e oriundas da América do Sul.

Lira abriu durante a manhã o evento Global Voices, promovido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) na capital paulista. Os comentários sobre o tema não estavam programados no discurso do presidente da Câmara, que disse que faria uma “quebra no protocolo” para endereçar o tema. Ele , ressaltou que o protecionismo da França é “injusto” e que os produtores brasileiros trabalham sobre uma “rígida” lei ambiental”.

"O Brasil, o Congresso Nacional, os empresários e a população têm de dar uma resposta clara ao protecionismo exagerado têm que dar uma resposta clara para que esse protecionismo exagerado, sobretudo da França, (para que) não seja motivo de injusto protecionismo contra interesses de quem protege (o meio ambiente) debaixo da lei mais rígida com nosso código brasileiro florestal".

O acirramento das relações comerciais entre produtores brasileiros e o varejo francês teve como estopim texto do CEO do Carrefour publicado nas redes sociais na última quarta-feira em que ele defende um “bloqueio” contra a compra de uma carne que “não respeita suas exigências e padrões”.

A declaração de Alexandre Bompard aconteceu em meio a onda crescente de protestos promovidos por agricultores franceses contra o projeto de acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Em reação à fala do executivo, os maiores frigoríficos brasileiros decidiram suspender o fornecimento de carne ao grupo no país, que também comanda a rede Atacadão.

Durante a fala, Lira também destacou projetos ambientais aprovados no Congresso nos últimos anos. Entre outros, ele citou a Regulamentação do Mercado de Carbono e o Programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover). De acordo com o parlamentar, que as medidas tornaram o Brasil "mais integrado" à economia global.

O presidente da Câmara também exaltou a aprovação da Reforma Tributária durante o tempo em que foi presidente da Casa e disse que essa foi uma "vitória política" fruto da capacidade da sociedade brasileira dialogar.

"É um orgulho deter contribuído para isso", pontuou o presidente da Câmara, que acrescentou que a reforma aguarda regulamentações, que devem ser aprovadas nas próximas semanas.

O presidente do sistema CNC, Sesc, Senac, José Roberto Tadros, abriu o evento lembrando o Global Voices é uma oportunidade de promover discussões únicas no dia a dia dos empresários. Ele lembrou que esta é a primeira edição do evento.

"Os empresários devem partcipar das decisões que vão moldar o futuro do Brasil e da economia global. Conectamos o Brasil aos principais temas de economia e política globais. Queremos buscar soluções inovadoras para sempre estar à frente dos desafios que o setor enfrenta", afirmou.