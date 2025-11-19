Pop

Feriados em dezembro de 2025: confira o calendário e datas comemorativas

Último mês do ano tem apenas um feriado nacional, mas pontos facultativos permitem emendas para viagens de fim de ano

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 13h15.

Dezembro de 2025 chega com poucas folgas oficiais, mas com oportunidades de aproveitar feriadões para quem conseguir emendar. O mês terá apenas um feriado nacional – o Natal, no dia 25 – mas os pontos facultativos nas vésperas de Natal e Ano Novo podem render descansos prolongados.

Feriados e pontos facultativos

25 de dezembro (quinta-feira) – Natal
Único feriado nacional do mês, a data celebra o nascimento de Jesus Cristo para a tradição cristã. Como cai na quinta-feira, é possível emendar com a sexta e aproveitar um fim de semana prolongado de até cinco dias.

24 de dezembro (quarta-feira) – Véspera de Natal
Ponto facultativo após as 13h, conforme decreto federal.

31 de dezembro (quarta-feira) – Véspera de Ano Novo
Também ponto facultativo após as 13h. Quem emendar quinta e sexta-feira pode garantir outro feriadão prolongado.

1º de janeiro de 2026 (quinta-feira) – Confraternização Universal
Feriado nacional que marca o início do ano. Novamente na quinta, permite nova emenda para começar 2026 descansado.

Datas comemorativas importantes

Dezembro também é marcado por campanhas de conscientização e datas relevantes:

  • Dezembro Vermelho: campanha nacional de conscientização sobre prevenção ao HIV/AIDS
  • Dezembro Laranja: mobilização para prevenção do câncer de pele

Outras datas relevantes:

  • 2 de dezembro: Dia Internacional para a Abolição da Escravatura
  • 9 de dezembro: Dia Internacional contra a Corrupção
  • 10 de dezembro: Dia da Inclusão Social
  • 18 de dezembro: Dia Internacional dos Migrantes
  • 20 de dezembro: Dia Internacional da Solidariedade Humana

Vale a pena emendar?

Com Natal e Ano Novo caindo em quintas-feiras consecutivas e pontos facultativos garantidos nas quartas-feiras anteriores, quem puder negociar folga nas sextas-feiras terá duas oportunidades de feriadões de até cinco dias no fim de 2025 e início de 2026.

Vale lembrar que pontos facultativos aplicam-se ao funcionalismo público federal. No setor privado, a folga depende de acordo com o empregador ou convenção coletiva.

