Fenty Beauty, da Rihanna, estreia na Índia e reforça entrada de marcas globais no país

A Fenty Beauty e a Fenty Skin, da cantora e empresária Rihanna, desembarcam oficialmente na Índia a partir do dia 7 de agosto. A estreia no país conta com uma parceria entre a Reliance Retail Ventures Ltd. e as plataformas de beleza Sephora e Tira.

O anúncio foi feito pela própria empresária nesta segunda-feira, 4, em suas redes sociais, por meio de um vídeo de uma animação psicodélica.

Segundo uma reportagem da Financial Express, os produtos estarão disponíveis em mais de 50 lojas e também no comércio online em 16 cidades.

Marcas globais no mercado indiano

O lançamento é a estreia das marcas de Rihanna no mercado indiano, e amplia a presença de Sephora no país e da atuação da Reliance no segmento premium de beleza. A Reliance Retail Ventures Ltd. detém os direitos de franquia da Sephora na Índia e lidera o lançamento das marcas, que prometem redefinir a experiência de beleza local.

A sha Ambani, diretora da Reliance Retail, afirmou que o time está "empolgado em levar a icônica e inclusiva linha da Fenty Beauty aos consumidores indianos. Este lançamento reforça nosso compromisso em tornar as melhores marcas globais acessíveis no mercado indiano, tanto online quanto offline."

Para Guillaume Motte, presidente global da Sephora, a expansão da parceria com Fenty Beauty para a Índia está alinhada à missão de oferecer uma beleza inclusiva e global, onde todos podem explorar e abraçar suas singularidades.

A Fenty Beauty, lançada em 2017 pela cantora, se destacou pela ampla cartela tonalidades de bases que atendem diversos tons de pele. Já a Fenty Skin, criada em 2020, é especializada em skincare e foca em produtos limpos e veganos. Ambas as marcas serão distribuídas na Índia pela distribuidora Luxasia, com sede em Cingapura.