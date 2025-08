Trump anuncia aumento 'substancial' de tarifas sobre a Índia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta segunda-feira, 4, que elevará "substancialmente" as tarifas sobre as importações da Índia devido às compras de petróleo russo. Em uma postagem no Truth Social, Trump acusou o país asiático de não só comprar grandes quantidades de petróleo da Rússia, mas também de revender parte dessa carga no mercado global com grande lucro.

"A Índia não está apenas comprando quantidades massivas de petróleo russo, mas também revendendo muito desse petróleo no mercado aberto para grandes lucros. Eles não se importam com quantas pessoas na Ucrânia estão sendo mortas pela máquina de guerra russa", escreveu Trump.

Os Estados Unidos tiveram um déficit comercial com a Índia de cerca de US$ 43 bilhões de dólares no ano passado, o 11º maior, segundo dados do Fundo Monetário Internacional (FMI). O valor do aumento ainda não foi confirmado pela Casa Branca. Na semana passada, o presidente dos EUA anunciou tarifas de 25% sobre os produtos indianos.

