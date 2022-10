Exclusiva: Twitter Trends Brasil destaca Fandoms, sustentabilidade e NFTs

Divulgada com exclusividade à EXAME, a pesquisa Twitter Trends Brasil trouxe um importante panorama do público nacional no Twitter — dentro de uma análise feita nos últimos dois anos. Fandoms, sustentabilidade e NFTs foram a pauta geral do brasileiro nessa rede social.

É verdade que o recorte deste ano — segundo em que o Twitter realiza a pesquisa — tem um 'quê' a mais de especial: a análise representa os principais tópicos de conversa durante a pandemia. E as três grandes tendências culturais levantam a bandeira de como serão discutidos esses assuntos no futuro.

De acordo com a empresa, o estudo tem como objetivo auxiliar as marcas a anteciparem suas narrativas para estabelecerem uma conexão legítima com o público.

"O Twitter é um termômetro do que está acontecendo no mundo, já que é nele que as pessoas demonstram suas emoções, afinidades e paixões”, destaca Camilla Guimarães, líder da área de pesquisa do Twitter Brasil.

“Basta uma ideia e um Tweet para dar início a grandes movimentos dentro e fora da plataforma e isso traz uma grande oportunidade para que as marcas entendam melhor onde estão os desejos e necessidades de sua audiência e possam se conectar de forma assertiva e com relevância”, reforça.

O brasileiro está alinhado às pautas de ESG

Um dos tópicos com maior aderência entre os brasileiros foi enquadrado, pela pesquisa, como uma "sinergia de cuidados". Justiça social, biodiversidade brasileira, povos indígenas e emergência climática estão entre os assuntos mais mencionados na rede social.

A insegurança alimentar, por exemplo, tomou grandes proporções e novos debates dentro a plataforma: o estudo registrou 124% de aumento nas menções. O mesmo aconteceu com integração social: foram 128% de crescimento, ambos motivados pela alta da inflação e a reinserção do Brasil no Mapa da Fome.

Questões relacionadas à emergência climática foram as mais mencionadas no Twitter, com aumento de 233%, com destaque também para os termos “desmatamento”, “Amazônia” e “mudanças climáticas”. Atrás desses, mais ainda assim relevante, o racismo ambiental apareceu no estudo com 75% de menções a mais.

Fandoms ganham notoriedade

Para além da sustentabilidade, outro assunto que domina as discussões dos internautas no Twitter são as comunidades feitas por fãs, os fandoms.

Populares na rede social desde sua existência, esses fandoms, com o passar dos anos, se tornaram cada vez mais organizados — inclusive financeiramente — e recorrentes para promoção de conteúdo sobre artistas diversos, shows, filmes, séries, livros etc.

A pesquisa Twitter Trends Brasil destaca a adesão desse público aos fan-tokens, colecionáveis digitais de cada fandom, que cresceram 1.573% em conversas na plataforma. Além disso, há uma notória preferência pelos fandoms de BTS, banda sul coreana de K-pop. Houve um crescimento de 15% no uso da palavra-chave "BTS Army" e 397% da hashtag #TiraOTítuloArmy.

A brasileira Juliette, fenômeno do Big Brother Brasil de 2021, também obteve destaque nos últimos dois anos, com aumento de 97% nas menções relacionadas a ela.

NFTs e artes digitais

Por fim, o terceiro pilar que tem levado a grandes discussões dentro do Twitter são as artes digitais, particularmente os Non Fugible Tokens (NFTs). Já antes do surgimento desses tokens, a rede social era um espaço bastante frutífero para compartilhamento de diversas artes — além de se apresentar como um bom canal para discutir e acompanhar o trabalho de artistas independentes.

Nos últimos dois anos, entretanto, com a ascendência dos NFTs, o Twitter se tornou um dos espaços onde os tokens são mais reconhecidos e discutidos. Para se ter ideia, as conversas sobre esses ativos tiveram um aumento repentino de 960% na plataforma.

Além disso, houve um nítido avanço de 264% de autores únicos nos Tweets da comunidade Twitter Arte e um crescimento de de 315% nas conversas sobre Arte NFT.

Esse tema, mostra a pesquisa, também se relacionou com outro para tornar a discussão mais fidedigna em outros aspectos que englobam a arte digital, como educação, preservação do meio ambiente, uso de energia elétrica, sustentabilidade e forças de movimentos sociais

“O casamento do universo de finanças com o artístico tem fomentado, no Twitter, uma comunidade criativa e ligada nos insights do amanhã que está em crescimento exponencial e tem revolucionado as dinâmicas culturais e sociais”, diz Camilla.

Metodologia

O estudo traz as principais tendências culturais detectadas a partir da análise de conversas que aconteceram no Twitter no Brasil nos últimos dois anos. Realizado pela área de pesquisa da empresa no país em parceria com Pulsar e Canvas8, o levantamento consistiu na análise de uma amostragem de bilhões de Tweets para encontrar os tópicos específicos que mais ganharam força entre julho de 2020 e junho de 2022 e na previsão de quais conversas estão se encaminhando para algo cada vez maior.

Também foram consultados especialistas nos assuntos para aprofundar o contexto de cada tópico encontrado. O levantamento tem como objetivo ajudar as marcas a anteciparem suas narrativas para estabelecerem uma conexão legítima com o público no Twitter.

Além do Brasil, a pesquisa também foi realizada por outros 15 países, incluindo EUA, Canadá, Reino Unido e México.

