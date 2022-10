Após bombarem em 2021, NFTs registram queda em 2022: 'momento de consolidação', diz especialista

No último ano, os tokens não fungíveis viraram assunto em todo o mundo. Apesar do nome complicado, a sigla NFT estrelou campanhas de celebridades e grandes marcas. Algumas coleções ganharam fama de nível mundial e valorizaram de forma surpreendente, como Bored Ape Yacht Club e CryptoPunks. No entanto, em 2022 o mercado sofre com uma queda generalizada que afeta o interesse pelos registros digitais exclusivos.

Com sua autenticidade e exclusividade garantidas pela tecnologia blockchain, os NFTs e suas criptomoedas relacionadas sofrem com a desvalorização em 2022. Segundo dados do CoinGecko, O preço mínimo das coleções Bored Ape Yacht Club, Crypto Punks e Moonbirds despencou 14,6%, 16% e 61,8% nos últimos 90 dias.

Um levantamento da Yubb revelou que as seis principais criptomoedas relacionadas a NFTs também apresentam queda expressiva. Elas estão ligadas a plataformas de NFT como NBA Top Shot, Bored Ape Yacht Club e metaversos, como The Sandbox e Decentraland, que utilizam os NFTs para representar os itens em universos virtuais.

NFTS Janeiro Outubro Variação Flow $ 9,45 $ 1,53 - 83,75% Ape $12,70 $ 4,436 - 65,08% Tezos $ 4,341 $ 1,375 - 68,33% Mana $ 3,268 $ 0,636 - 80,52% Sand $ 5,842 $ 0,775 - 86,73% CHZ $ 0,283 $ 0,180 - 36,20% Theta $ 4,71 $ 0,98 - 79,02%

Apesar disso, tokens de coleções famosas continuam valendo muito dinheiro. Adotados por celebridades como Neymar, Paris Hilton e Madonna, o valor mínimo para comprar um Bored Ape Yacht Club, por exemplo, está em quase US$ 100 mil.

“Não é segredo que o mercado de NFTs ainda passa por um momento de consolidação. Com o Boom que aconteceu durante o ano passado, é comum que alguns projetos percam força conforme o entusiasmo se dilui, ainda mais tendo o inverno cripto como um fator de impacto”, disse Leonardo Carvalho, CEO e cofundador da NFTFY, à EXAME.

A NFTFY é uma startup focada na fracionalização de NFTs. A partir da fracionalização, a NFTFY busca democratizar o acesso aos tokens mais valiosos, como os das coleções mencionadas. Desta forma, o investidor pode obter exposição ao NFT sem a necessidade de pagar o valor cheio.

Além da imagem em JPEG, ao comprar um NFT da coleção, o investidor ganha acesso a uma série de benefícios, como distribuições gratuitas de outros NFTs, acesso antecipado à coleções e festas.

NFTs do Rock in Rio: sucesso ou fracasso?

Após a última edição do Rock in Rio, a organização do festival comandado por Roberta Medina anunciou a distribuição de pulseiras em NFT como uma lembrança aos que compareceram ao evento.

Segundo dados do CryptoSlam, em pouco mais de dois dias o festival já havia o título de maior operação em números de transações de NFTs da América Latina. Foram mais de 51 mil pulseiras resgatadas de forma gratuita pelos usuários elegíveis a receber o brinde.

No entanto, a recepção de parte considerável dos fãs do Rock in Rio não foi tão boa nas redes sociais. Muitos se perguntaram qual seria a utilidade da pulseira na forma de NFT, já que não poderia ser utilizada como uma pulseira comum.

“Achei que era de verdade, e não uma pulseira de mentira”, comentou um usuário do Twitter.

“A pessoa que achou que a pulseira NFT do Rock in Rio seria uma boa ideia precisa ser demitida urgentemente”, comentou outro.

Apesar disso, um usuário chamou a atenção ao revender sua pulseira por R$ 2 mil. Outros também foram vistos nas redes sociais comercializando o brinde.

Em reflexão sobre o cenário atual do mercado de NFTs, Leonardo Carvalho aponta para a necessidade de um trabalho educacional para “desvilanizar essa ferramenta para o público”. Somente assim, o uso de NFTs poderá se expandir gerando outras soluções para melhorias das tecnologias cotidianas.

“Apesar deste cenário pouco animador, o que a comunidade entusiasta deve buscar é trabalhar as forças e resultados que os NFTs podem trazer na construção da Web3”, disse Leonardo. Conhecida como a nova fase da internet, a Web3 engloba a tecnologia blockchain, criptomoedas e NFTs de forma descentralizada.

