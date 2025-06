Esperanza Spalding anuncia turnê no Brasil; veja datas, preços de ingressos e onde comprar

A cantora americana Esperanza Spalding, que mantém parceria e amizade com Milton Nascimento — com quem foi indicada ao prêmio de "Melhor álbum de jazz com vocal" no último Grammy pelo trabalho Milton + Esperanza — virá ao Brasil para uma série de três apresentações em setembro.

Os shows ocorrerão nas cidades de Belo Horizonte (14 de setembro), Rio de Janeiro (18 de setembro) e São Paulo (20 de setembro).

Reconhecida como uma das principais figuras do jazz contemporâneo, Esperanza atua como cantora, compositora e contrabaixista, transitando pelo jazz, música clássica e soul. Ela possui cinco Grammys em seu currículo, incluindo o de "Artista revelação", conquistado em 2011. Durante os shows, o repertório abrange diferentes fases de sua carreira.

Como comprar ingressos?

Os ingressos para as apresentações no Brasil já estão disponíveis. No Rio de Janeiro, no Vivo Rio, os preços variam de R$ 220 a R$ 630 (1º lote) e são vendidos no site Ticket360.

Em Belo Horizonte, no Palácio das Artes, os valores vão de R$ 220 a R$ 370 (1º lote, com 1kg de alimento) e os ingressos são vendidos pela plataforma Eventim. Em São Paulo, na Audio, o ingresso mais barato sai por R$ 290 (1º lote, pista, com 1kg de alimento), enquanto o mezanino custa R$ 450 (1º lote).