Uma decisão tomada no RH, na área comercial ou no balcão de uma loja de conveniência termina, cedo ou tarde, na última linha do balanço. Foi esse caminho que líderes do Grupo Ipiranga percorreram na sexta-feira, 13 de novembro, durante uma imersão de um dia inteiro em finanças corporativas na sede da EXAME | Saint Paul, no bairro da Consolação, em São Paulo.

O prédio reúne a redação da EXAME e as salas de aula da Saint Paul Escola de Negócios. Ali, gestores de diferentes negócios do ecossistema Ipiranga, vindos de áreas como controladoria, pessoas e planejamento estratégico, trocaram a rotina do escritório pela lousa.

Entre as empresas representadas estavam a AmPm, maior rede de lojas de conveniência do país, com cerca de 1.500 unidades, e a Krispy Kreme, rede americana de donuts que chegou ao Brasil em 2025 por meio de uma joint venture com a AmPm.

Do balcão ao acionista

A aula foi conduzida por Lucas Giménez, professor de finanças corporativas. O percurso começou pelo que a empresa gera para si e para o acionista e seguiu pelo processo de tomada de decisão em frentes como operação, RH e comercial.

A pergunta que orientou o dia, nas palavras do professor, era entender "como isso gera o impacto na empresa e efetivamente nas unidades de negócio".

Na prática, a turma trabalhou temas como a origem do lucro, a formação das margens e a diferença entre lucro e caixa, uma distinção que costuma escapar a quem administra orçamentos sem formação em finanças.

Quando os números condicionam a decisão

Mesmo para quem lida com balanços todos os dias, a imersão trouxe um ângulo novo. Viviane Eleonel, coordenadora de controladoria do Grupo Ipiranga, destaca a forma como o conteúdo traduziu números em escolhas de gestão.

"Ele conseguiu, em um curto tempo, nos mostrar todas as tomadas de decisões que os números podem nos condicionar", diz. "Afinal, finanças não é só números", completa.

Caio Garcia, head de planejamento estratégico da Krispy Kreme, descreve a experiência como uma conversa sobre finanças, criação de valor e "como tudo se liga dentro da operação e no resultado final da companhia".

Desenvolvimento como parte da cultura

Para a área de pessoas, o encontro também carrega um recado. Desiree Giorgi, diretora de pessoas da AmPm, vê na imersão a confirmação de uma convicção da empresa.

"Estar aqui reforça muito o conceito e a cultura de que investir no desenvolvimento é parte essencial", diz.

Num grupo que vai do combustível aos donuts, a aula deixou uma conta comum a todas as áreas: cada decisão termina no mesmo balanço.