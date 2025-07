Entre Anitta e Marília, um nome do gospel no topo do Spotify

Ícone da música gospel nacional contemporânea, a cantora Gabriela Rocha garantiu seu espaço entre as artistas mais ouvidas do país no Spotify. Com 245 milhões de streams no período, ela ocupa a oitava colocação no ranking de artistas solo femininas divulgado pelo LATINXPORTAL, conta dedicada ao compartilhamento de dados e rankings da indústria musical latina.

Com essa conquista, ela se torna a mulher do gospel mais ouvida do Brasil na plataforma – um resultado conquistado mesmo sem ter feito lançamentos no período de avaliação.

O feito chama a atenção por dois motivos: além de representar o gênero gospel em meio a nomes consagrados da música pop, sertaneja e funk, Gabriela conquistou essa marca somente com seu repertório já existente — o que reforça o poder de alcance de sua música e o engajamento de seu público.

Entre as outras artistas que lideram a lista estão Anitta, no topo com 1,2 bilhão de streams, seguida por Marília Mendonça (823 milhões) e Ana Castela (712 milhões). Também aparecem nomes como Simone Mendes, Luísa Sonza, Ludmilla, Lauana Prado, Marina Sena, entre outras.

Quem é Gabriela Rocha?

Gabriela Rocha é um dos principais nomes do gospel nacional na atualidade, com sucessos como Lugar Secreto, Me Atraiu e Eu Sou Teu. Seu alcance vai além do nicho religioso e se consolida como um fenômeno de audiência digital, agora, com reconhecimento também no cenário musical secular.

A artista foi descoberta ainda criança, quando participou do quadro “Jovens Talentos” no Programa Raul Gil. Com uma voz poderosa e emocionante, conquistou o primeiro lugar na competição e, dali em diante, começou a trilhar uma carreira sólida.

A cantora detém atualmente números impressionantes que ultrapassam a marca de 4,3 bilhões de visualizações em seu canal no YouTube, onde conta com mais de 9 milhões de inscritos. No Spotify o sucesso se repete, com mais de 4,9 milhões de ouvintes mensais ela contabiliza mais de 1 bilhão de plays nas plataformas.

A cantora acumula também premiações relevantes em sua carreira, como: “Prêmio Multishow de Música Brasileira – Gospel do Ano 2023”, “Troféu Rede Gospel 2023”, na categoria “Música do Ano” por Me Atraiu, e “Troféu Gerando Salvação 2024”, onde venceu na categoria “Canção do Ano”.

Além desses prêmios formais, os números expressivos em plataformas como YouTube e Spotify reforçam o impacto e a relevância do trabalho de Gabriela no cenário da música gospel brasileira.