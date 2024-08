'Emily em Paris': parte 2 da 4ª temporada chega ao streaming em setembro; veja data e trailer

No meio de um triângulo amoroso e ainda responsável por algumas das campanhas de marketing mais icônicas da França, Emily Cooper (Lily Collins) vai finalmente sair das belíssimas paisagens parisienses e embarcar direto nas ruas de Roma, na Itália, na segunda parte da quarta temporada de "Emily em Paris", série original da Netflix.

Os primeiros cinco episódios estrearam no dia 15 de agosto na plataforma de streaming. Os novos cinco, que marcam o final da temporada, chegam à Netflix no dia 12 de setembro.

Veja o trailer da 2ª parte de 'Emily em Paris'

O que esperar da parte final da 4ª temporada de 'Emily em Paris'?

Dividida entre um relacionamento com Gabriel (Lucas Bravo), que está prestes a se tornar pai, e com Alfie (Lucien Laviscount), Emily se vê em uma situação delicada: conviver com Camille (Camille Razat) e Sofia (Melia Kreiling), um possível novo bebê e um relacionamento coberto de incertezas. Tudo isso enquanto tenta equilibrar sua vida profissional na Agência Grateau com Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu).

Trabalhando juntos para tentar conquistar uma estrela Michelin, a química entre Emily e Gabriel se torna inquestionável, mas dois grandes segredos ameaçam colocar tudo a perder. Com a mistura de velhos padrões e novas complicações, Emily se atrai por um potencial novo interesse romântico… e por uma nova cidade.

Onde assistir a 4ª temporada de 'Emily em Paris'?

A primeira parte da quarta temporada de "Emily em Paris" está disponível na plataforma de streaming da Netflix. A segunda parte da série estreia no dia 12 de setembro.

Quem está no elenco de 'Emily em Paris'?

Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Camille Razat, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie e Lucien Laviscount.