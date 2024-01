Emicida anuncia última turnê de 'AmarElo' com shows em diversos estados; veja datas e ingressos

Nesta terça-feira, 30, o rapper Emicida anunciou que realizará a última turnê de "AmarElo". Intitulado "AmarElo – A Gira Final", o projeto percorrerá o país com diversos shows a partir de março, contando com a produção da LiveNation.

Fruto de uma parceria da Laboratório Fantasma com a empresa de entretenimento, a série de espetáculos pretende oferecer aos fãs do artista uma experiência diferenciada.

Lançado em outubro de 2019, o álbum "AmarElo", composto de 11 faixas, conquistou em 2020 o Grammy Latino na categoria de melhor álbum de rock ou música alternativa em língua portuguesa.

Além disso, em 2020, foi lançado o documentário musical "Emicida: AmarElo – É Tudo Pra Ontem", disponível na Netflix e indicado ao Emmy Internacional no ano seguinte.

O evento de divulgação da turnê ocorreu no Centro de São Paulo e incluiu um show do cantor com a participação de Fabiana Cozza, que também colabora em "AmarElo" na faixa de abertura do álbum, intitulada "Principia".

Quando começa a venda de ingressos?

A pré-venda de ingressos para clientes Elo vai ocorrer entre 31 de janeiro e 1º de fevereiro, enquanto a venda para o público em geral terá início em 2 de fevereiro.

Veja as datas e locais da turnê "AmarElo"